Keçiören'de kreş öğrencileri bostanda hasat yaptı

Ankara’nın Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gül Kreş Adası öğrencileri belediyeye ait Bağlum’daki bostanda hasat yaptı.

Keçiören Belediyesi, Gül Kreş Adası öğrencilerini, belediyeye ait bostana götürdü. Doğayla baş başa eğlenceli bir gün geçiren çoçuklar, kendilerine hediye edilen hasır sepetlere domates, biber ve salatalık ve diğer sebzelerden topladı.

Kreş öğrencilerinin doğayla baş başa vakit geçirmesi için belediye bostanına gezi düzenlediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Öğrencilerimiz bostanımızı sık sık ziyaret ediyorlar. Çocuklarımıza tohumun ve toprağın ne kadar önemli olduğunu öğretmenlerimiz anlattılar. Mahsulleri hasat etme keyfini de yaşayan çocuklarımıza ziraat mühendislerimiz de eşlik ederek üretimin ülkemiz için ne kadar faydalı olduğunu aktardılar” dedi.

Hasatın sonunda çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunularak tarlanın içinde piknik yapmaları sağlandı. Öğrenciler daha sonra topladıkları sebzeleri aileleriyle paylaşmak üzere evlerine götürdüler.