Keçiören'de kurban pazarı kuruldu, satışlar başladı

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan Mahmudiye ve Demir caddelerine kurban pazarı kuruldu. Devasa kurban pazarında canlı hayvan satışları hız kazanırken, yüzlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar alıcısını bekliyor.

Kurban pazarına gitmek için özel aracı bulunmayan vatandaşlar için Keçiören Sanatoryum Caddesi Fatih Terim Parkı’ndan kurban satış alanına her gün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Keçiören Belediyesi tarafından ücretsiz servis hizmeti veriliyor. Vatandaşlar Kurban Bayramı’nda Keçiören Belediyesine ait ilçedeki Ovacık Mahallesi’nde yer alan mezbahada kurban kesimini gerçekleştirmek isterlerse belediyenin hizmet binası içinde bulunan Zabıta Müdürlüğüne müracaat ederek sıra alabiliyorlar.

15 semt pazarında kesim yapılabilecek

Vatandaşların kurban kesim işlemlerini kolaylaştırmak için ilçenin farklı noktalarındaki 15 semt pazarı kesim alanı olarak belirlendi. Keçiören’deki kurban satış alanından vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabileceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kurban satış çadırlarımızı nizami ve kurallara uygun bir şekilde kurduk. Çadır kurulacak alanları numaralandırarak kura ile çadırlarımızı esnafımıza teslim ettik. Zabıta ve temizlik ekiplerimiz buradaki hijyeni ve düzeni sağlamak için yoğun bir mesai harcıyor. Kurbanlar hem yetiştiricilerimize hem de kurban ibadetinin feyzini yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.