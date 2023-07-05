Keçiören'de LGS öğrencilerine tercih desteği

Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tepebaşı Kurs Merkezi’nde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öğrencilerine tercih edecekleri liseler konusunda kolaylık sağlamak ve destek olmak amacıyla rehberlik hizmeti veriliyor.

Keçiören Belediyesi, LGS öğrencilere tercih edecekleri liseler konusunda kolaylık sağlamak amacıyla rehberlik hizmet veriyor. 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak tercih işlemlerinde belediye bünyesinde görevli öğretmenler yoğun bir mesai harcayarak öğrenciler için en uygun lise seçimini yapacak.

“Gençlerimizin hedeflerine ulaşmaları için nefer olmaya devam edeceğiz”

Tepebaşı kurs Merkezi’nin, öğrencileri doğru liselere yönlendirmek ve istedikleri okullara yerleştirebilmek için seferber olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Öğrencilerimizin yıl boyunca verdikleri emeklerin boşa gitmemesi için doğru tercih önemli. Sınava hazırlık sürecinde olduğu gibi tercih döneminde de gençlerimizin hedeflerine ulaşmaları için nefer olmaya devam edeceğiz. İnşallah her bir öğrencimiz gönlünden geçirdiği liseye yerleşir. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.