Keçiören'de mahalle buluşmaları başladı

Keçiören Belediyesi, vatandaşların talep ve önerilerini doğrudan iletebileceği yeni bir katılımcı yönetim modeli başlattı.

‘Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde’ sloganıyla Keçiören Belediyesi tarafından hayata geçirilen programın ilk buluşması Sancaktepe Kapalı Pazar yerinde gerçekleştirildi. Sancaktepe, Yükseltepe ve Şehit Kubilay Mahallelerini kapsayan etkinlikte Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi, çözüm önerilerini paylaştı. Programa, Başkan Özarslan’ın yanı sıra CHP Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

"Baş olmaya değil, hizmetkar olmaya talibiz"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, hizmet anlayışlarının temelinde insan odaklılık olduğunu vurgulayarak, "Biz bu göreve halkımızın dertlerini dinlemek ve çözüm üretmek için geldik. Baş olmaya değil, hizmetkar olmaya talibiz" dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana mahalle muhtarlarıyla yakın iş birliği içinde olduklarını belirten Özarslan, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler senelerdir nerede bir garip varsa onun yanında duran milletiz. Ne zaman bu vatan coğrafyasına el uzatacak alçaklar olsa Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüz ve onun silah arkadaşlarıyla vatan savunmasını Allah rızası için yapan bir milletiz. Bu Anadolu coğrafyası basit bir coğrafya değil. Bizler yüce Türk milletiyiz. Tek bir dava biliriz; bu davanın adı insanlık davasıdır, insanlığa hizmet etme davasıdır. Geldiğimiz günden beri muhtarlarımızla bir akit gerçekleştirdik. Dedik ki ‘Mahallenizde yatağa aç giren olursa, bir tane üşüyüp titreyen olursa, yaşlısının altından bezini çekemeyen olursa, sabah kalktığında o güzel evlatlarını servisine bindiremeyen olursa ve bunu bize söylediğinizde biz yapmıyor isek yüce Allah gereğini bize sorsun. Ama siz de bize bunları bildirmiyorsanız yüce Allah sizden sorsun’ Elhamdülillah, göreve geldiğimiz günden beri buna riayet ediyoruz. Biz bugün dertlerinizi dinleyelim, çözüm üretelim diye ayağınıza geldik. Biz, sizlerin başınıza baş olmaya gelmedik, hizmetkar olmaya geldik. Yüce Mevla’m bu işte de bizleri sizlere mahcup ettirmesin inşallah."

Etkinlikte vatandaşlar hem bireysel hem de mahallerine dair taleplerini doğrudan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a iletti.

Yeni projeler tanıtıldı

Toplantıda, üç mahallede planlanan yeni projeler hakkında da bilgi verildi. Altyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri, sosyal tesisler ve yeni park projeleri gibi pek çok alanda planlanan yatırımlar, mahalle sakinleriyle paylaşıldı. Programın önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde de sürdürülmesi planlanıyor.