Keçiören'de mahalle konağının temeli atıldı

Keçiören Belediyesi tarafından Yükseltepe Mahallesi’ne inşa edilecek mahalle konağı ve kültür merkezinin temeli törenle atıldı.

Keçiören Belediyesi, ilçedeki mahalle konaklarının yapımına devam ediyor. Yükseltepe Mahallesi’nde mahalle konağı ve kültür merkezinin temeli törenle atıldı. Belediye Başkanı Turgut Altınok yaptığı konuşmada, “Şehrimizi dantel gibi ilmek ilmek eserlerle örmeye devam ediyoruz. Yükseltepe Mahallemize kazandıracağımız bu eser kreş, KEÇMEK kursu, taziye evi ve güngörmüşler konağı olarak hizmet verecek” dedi.

Son 4 yılda Yükseltepe Mahallesi’ne yapılan hizmetleri da aktaran Altınok, “Nursultan Nazarbayev Parkı yaptık, 97 bin metrekare. İçinde Düden’den daha yüksek bir şelalemiz var. 12 bin çeşit bitki var. 2 buçuk kilometre yürüyüş ve bisiklet yolu, spor tesisleri var. Ankara’nın en büyük parklarından biridir. Bir de çocuklarımız için trenimiz var. Ankara’dan herkes gezmeye geliyor. Yükseltepe Mahallemizde bir de kapalı spor salonu inşaatımızı başlattık. Okullarımızın spor salonu sıkıntısı kalmayacak. Buraya kütüphane de yaptık. Yeni yaptığımız parklar var. Daha açılışını yapmadığımız yedi parkımız var. Yollarımızı sıcak asfaltla pırıl pırıl yaptık. Şu anki asfalt yatırımımız sadece bu mahallemize 25 milyon liradır. Diğer eserlerle birlikte toplam 100 milyon lira Yükseltepe Mahallemize yatırım yaptık. Burada bir de Ankara Büyükşehir Belediyesine ait alan vardı. Park ve kültür merkezi yapacaktık, Büyükşehir buna müsaade etmedi” ifadelerini kullandı.

“Yavaş, vaatlerinin yüzde 99’unu gerçekleştiremedi”

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) yönetilemediğini ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkente eser ve hizmet kazandıramadığını söyleyen Altınok, şunları kaydetti:

“Bizim bütçemiz 1 milyar 600 milyon, yani ABB’nin konser bütçesi kadar. ABB’nin bütçesi 59 küsur milyar TL. ABB Keçiören’e ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Biz sadece Yükseltepe Mahallemizde 97 bin metrekare alana park yaptık. ABB’den daha çok hizmet yaptık, yapıyoruz. Mansur Yavaş ‘Ankara’yı dünya başkenti yapacağım’ diyordu. Seçimden önce vadettiği 110 proje vardı. Bunların yüzde 99’unu gerçekleştirememiş. Dört yıl önce evinize gelen su faturası çok azken şimdi elektrik faturasını geçti. Oysa 4 yıl önce su faturası elektrik faturasının üçte biri kadardı. Şu an en pahalı suyu Ankaralı kullanıyor. Ulaşımda da öyle. Türkiye’nin en pahalı ulaşımı da Ankara’da. Mansur Yavaş’ın seçimden önce, ‘Benim döneminde ABB kredi almayacak, belediye kaynakları hizmet yapmaya yeter. Şirketlerin zararını suya zam yaparak kapatmayacağım’ diye açıklamaları var. Ne oldu? Şirketleri kapatacağım dedi, kapanan şirket olmadığı gibi yeni genel müdür yardımcılıkları kadroları açıldı. ‘ASKİ, EGO, Halk Ekmek zarar ediyor’ diyor. Oysa önce kar ediyorlardı, şimdi zarar ediyorlar.”

“Engelleniyoruz söylemi gerçek dışı”

Ankara Büyükşehir Belediyesine şimdiye kadar 22 milyar 800 milyon lira borçlanma kredisi verildiğini ve Mansur Yavaş’ın “Engelleniyoruz” söyleminin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Altınok, şöyle konuştu:

“Şimdiye kadar 22 milyar 800 milyon lira ABB Başkanına borçlanma kredisi vermişiz. Tatlar Arıtma Tesisi’nin kapasitesi yetmiyor, kirli su Ankara Çayı’na ve Sakarya Nehri’ne dökülüyor. 25-30 milyon insan zehirleniyor. Bundan da Cumhur İttifakı Meclis üyelerini sorumlu tutuyor. Oysaki ilk geldiği yıl 370 milyon kredi istemiş, biz belediye meclisinde 470 milyon kredi vermişiz. Bunun da görüntüleri var. Ama aradan üç buçuk yıldan fazla zaman geçmiş, sen ihalesini yapamamışsın, ayrıca iftira ediyorsun, bütün Türkiye’yi de zehirliyorsun. Sorumlu sensin. Kredisini vermişiz, ihalesini yapamamışsın, yapamadığın gibi suçu bir başkasına atıyorsun. Seçimden önce ‘Ankara Büyükşehir Belediyesi kredi kullanmayacak’ demişsin, hadi bu sözlerinin de artık bir anlamı yok. Şu an Ankara Büyükşehir Belediyesi sadece sosyal medyada var. Gerçek alanda bir Ankara Büyükşehir Belediyesi yok. Ana caddelerdeki kaldırımlara bakın, yağmur yağınca üzerinize su sıçrıyor. ABB kaldırımların bakım ve tamirini dahi yapamıyor. ABB’nin Keçiören’de üç parkı var, üçü de bakımsızlıktan kurudu. Var olanların dahi bakımını yapamayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı var maalesef. Ankara’ya 58 km metro yapacağım demiş. 5 santim dahi yok. Şu an Ankara plansız bir şehir. Şu an mesela Ulus’un imar planı yok. 1997 yılında yapılan Ankara Master Ulaşım Planı mahkeme tarafından iptal ediliyor. Şu an Ankara Master Ulaşım Planı yok. Bunları yapacaksın, Bakanlığa götüreceksin, bakanlık onaylayacak ve ne yapıyorsan ondan sonra yapacaksın. Aksi halde söylenenler doğru değildir, halkı kandırmaktır. Seçim yaklaşırken Sayın Yavaş? Aklına metro düştü. Mecliste kredi verdik, 320 milyon Avro. Ama yapamaz. Cumhurbaşkanı yardımcılığına aday olduğu dönemde EYT’yi çıkaracağım dedi. Onu da yine Cumhurbaşkanımız ve cumhur ittifakımız çıkardı. Fakat ABB’de EYT’den emekli olan personel 4 ay oldu, halâ emekli tazminatlarını alamadılar.”

Protokol konuşmalarının ardından katılımcılar mikserin butonuna basarak inşaatın ilk betonunu attı.