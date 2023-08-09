Keçiören'de mahalle konseri düzenlendi

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle konserlerinin ilkinde, TRT sanatçıları Zafer Albayrak ve Selma Geçer sahne aldıkları konserle vatandaşlara coşkulu bir akşam yaşattılar.

Ankara’da Keçiören Belediyesi’nin, ilçedeki Pınarbaşı Mahallesi’nde düzenlediği konserde Zafer Albayrak ve Selma Geçer birbirinden güzel şarkı ve türküleri seslendirdi. Vatandaşlar ise müzik ve türkülerle aynı ritmi tuttu. İlçe, konserle beraber müzik şöleni yaşadı. Konserde kimi vatandaşlar ezgilere alkışlarla eşlik etti, kimileri de arkadaş gruplarıyla birlikte eğlenerek renkli görüntüler ortaya koydu.

Konserde katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, şunları kaydetti:

“Bir şöhretler var bir de sanatçılar var. Şöhretler tanınırlar ama devlet sanatçılarımız sanatın aslını icra ederler. Atatürk diyor ki, ‘Her şey olabilirsiniz ama sanatçı olmazsınız.’ Biz de gerçek sanatçılarımızı getiriyor ve sizlerle buluşturuyoruz. Konserlerle insanımızı rahatlatalım, stresten uzaklaştıralım istiyoruz. Bizim milli sanat ve kültürümüz Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziğidir. Türküler tarihimizi, acımızı, sevincimizi, ayrılıklarımızı ve mutluluklarımızı anlatır. Dolayısıyla Keçiören’imize gelerek kulaklarımızın pasını silen Selma Geçer ve Zafer Albayrak’a teşekkür ediyorum.”

Başkan Altınok konuşmasının ardından sanatçılara çiçek takdiminde bulundu.