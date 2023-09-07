Keçiören'de mahalle konseri

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle Konserlerinde bu hafta TRT sanatçıları Nilgün Kızılcı ve Zeynep Cihan sahne aldı.

Keçiören Sancaktepe Mahallesi’nde düzenlenen konserde birbirinden güzel ezgileri seslendiren sanatçılar mahalle sakinlerine keyifli bir akşam yaşattı. Konsere katılan ve vatandaşlara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaz boyunca her hafta şehrin birçok noktasında mahalle konserleri düzenlediklerini ifade ederek, “Vatandaşlarımızı birbirinden kıymetli sanatçılarımızla buluşturduk. Gönül pasımızı silen gerçek sanatçılarımızı sizlerle buluşturmak, birbirinden güzel ezgileri birlikte dinlemek bizim için şeref ve bahtiyarlıktır. Tarihimizi, kültürümüzü, acılarımızı, sevinçlerimizi ve kahramanlıklarımızı anlatan türkülerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı sizlere ve sahne alan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Altınok, konserin sonunda sanatçılara çiçek takdiminde bulundu.