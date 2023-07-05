Keçiören'de ödüllü mantı bükme yarışması düzenlendi

Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) tarafından belediye bünyesinde hizmet veren Hanımlar Lokali’nde ödüllü Mantı Bükme Yarışması düzenlendi.

KEÇMEK tarafından organize edilen ve üç periyotta tamamlanan Mantı Bükme Yarışmasında üç kadın birinci oldu. Yarışmayı kazanan kadınlara KEÇMEK’te üretilen tablolardan hediye edildi. Yarışmanın sonunda birbirlerini tebrik eden yarışmacılar kendi elleriyle yaptıkları mantıları aileleriyle paylaşmak üzere evlerini götürdüler.

Hanımlar Lokali’nin çeşitli etkinliklerle kadınlara sosyalleşme imkânı tanıdığını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Hanımlar lokalinin kadınları bir araya getirebilmek için inşa edildiğine kaydederek, “Hanımlar Lokali kadınların bir araya geldiği, birbirini tanıdığı, güzel vakit geçirilebilen bir hanım evi olarak hizmet veriyor. Burada KEÇMEK öğretmenlerimizin rehberliğinde düzenlenen Mantı Bükme Yarışması kadınlarımız için sosyalleşme imkânı sağladı. Bunun gibi etkinliklerle Hanımlar Lokalimizi aktif bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.