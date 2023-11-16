Keçiören'de öğrenciler ara tatilin keyfini çıkarıyor

Ankara’nın Keçiören Belediyesi, ara tatile giren öğrencileri Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, Deniz Dünyası, teleferik ve Doğal Yaşam Parkı tesislerinde gezdiriyor.

Keçiören Belediyesi, ara tatilde öğrencilerin keyifli vakit geçirmesi için Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, Deniz Dünyası, teleferik ve Doğal Yaşam Parkı tesislerini ücretsiz olarak hizmete sunuyor. Çocukların ve gençlerin eğlence merkezi olan bu tesisler Keçiören’in çeşitli noktalarından ve Keçiören dışından gelen ailelerin çocukların en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Ara tatilin keyfini doyasıya yaşamak isteyen öğrencileri aileleriyle birlikte Keçiören’e davet eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımız için inşa ettiğimiz tesislerimiz tatillerde yoğun ilgi görüyor. Her kesimden çocuğumuzun rahatlıkla istifade edebilmesi için tesislerimizi yoğun dönemde de ücretsiz yaptık. Çiçek ve meleklerimizi ilçemizde eğlenirken görmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.