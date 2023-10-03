Keçiören'de öğrenciler yeni kütüphane ve laboratuvar sınıfına kavuştu

Ankara’nın Keçiören Belediyesi tarafından "Eğitime Bir Tuğla da Bizden" projesi çerçevesinde ilçedeki Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kitap ve laboratuvar ekipmanı teslim edilerek sınıfların açılışı törenle yapıldı.

Keçiören Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren eğitim kurumlarına destek vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda okullara boya yardımında bulunan belediye, "Eğitime Bir Tuğla da Bizden" projesi çerçevesinde Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kitap ve laboratuvar ekipmanı teslim edildi. Sınıfların açılış törenine ise Belediye Başkanı Turgut Altınok, ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Altınok, burada yaptığı konuşmada, Ankara’daki birçok okula ve üniversiteye destek verdiklerini belirterek, “İlk defa 1994 yılında okulların kapısından giren belediye, Keçiören Belediyesidir. Ankara’daki birçok okulunun duvarında ‘Buranın çevre düzenlemesi Keçiören Belediyesi tarafından yapılmıştır’ yazıyordu. Gazi, Ankara, ODTÜ ve Hacettepe üniversitelerimiz başta olmak üzere birçok üniversitemize de önemli hizmetler sunduk. Türkiye’de üniversite öğrencilerine burs veren tek belediye Keçiören Belediyesidir. Kredi Yurtlar Kurumunun sayfasına açtığınızda bunu göreceksiniz” dedi.

Altınok öğrencilere bir dizi önerilerde de bulunarak, şunları kaydetti:

“Her biriniz bir Türk bayrağı, her biriniz birer yıldızsınız. Bayrağımızı daha yükseklere asacaksınız. Eğitim bir milleti yüceltir veya eğitimsizlik bir milleti yokluk ve cehalete gark eder. Dünya değişiyor ve gelişiyor. Bilim ve teknolojide yerini almayan devletler diğer ülkelerin pazarı olur veya sömürülürler. İbn-i Sina, Farabi, Buruni, Farezmi, Ali Şîr Nevaî gibi değerlerimiz bu topraklarımızda bilimin temelini atmışlardır. Özgüveniniz yüksek olsun. Milli ve manevi değerlerimizi yaşatacak olan sizlersiniz. Milletimizin umudu, istikbali ve ikbalisiniz. Gün gelecek ülkemizi sizler yöneteceksiniz. Bu nedenle çok çalışacaksınız. En önemlisi de çok okuyacaksınız. Ülkemizi, Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne sizler çıkaracaksınız. Cumhurbaşkanımız, ‘21. yüzyılı Türklerin asrı yapacağız’ diyor. Bunu bilimle, teknolojiyle ve daha çok okuyarak yapacağız.”

Altınok konuşmasının ardından katılımcılarla birlikte kurdele keserek kütüphane ve laboratuvar sınıfının açılışını gerçekleştirdi.