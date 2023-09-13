Keçiören'de öğrencilere kırtasiye seti hediye edildi

Ankara’nın Keçiören Belediyesi, ilçede eğitim gören öğrencilere kırtasiye seti hediye etti.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki ilkokul ve ortaokullarda öğrencilere kırtasiye seti hediye edildi. Eğitime destek çalışması kapsamında dağıtılan hediye setinde kalem, defter, silgi, kuru boya, pastel boya, kalemtıraş gibi öğrencilerin temel ihtiyaçları bulunuyor.

Eğitime destek çalışmaları kapsamında birçok okulun taleplerini karşıladıklarını ve öğrencilere destek vermeyi sürdürdüklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Öğrencilerimize çanta ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyelerini dağıttık. İnşallah başarılı bir eğitim dönemi geçirirler. Eğitime destek her zaman önceliğimiz oldu. Yeni eğitim öğretim döneminin öğrenci ve öğretmenlerimiz için başarılarla dolu geçmesini diliyorum” dedi.