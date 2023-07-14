Keçiören'de Okçuluk Kapalı Spor Salonu'nun temeli atıldı

Ankara’da Keçiören Belediyesi tarafından Ovacık Mahallesi Yozgat Bulvarı üzerine inşa edilecek Okçuluk Kapalı Spor Salonu’nun temeli törenle atıldı.

Törende katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada ata sporu olan okçuluğun geliştirilmesi için önemli bir eseri inşa etmeye başardıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Şehrimizdeki hizmet kervanı devam ediyor. Başkent’imize güzel bir eseri daha kazandırıyoruz. Burası ata sporumuz olan okçuluğa hizmet verecek önemli bir tesis olacak. Ata sporumuzu yaşatıp, okçularımızı yetiştireceğiz” dedi.

“11 tane spor salonu yapıyoruz”

Keçiören’e önemli spor yatırımları yaptıklarını belirten Altınok, sağlıklı bir toplum inşa etmek istediklerini kaydederek, şöyle konuştu:

“Kapalı spor salonu olarak Keçiören’de şu anda 11 tane spor salonu yapıyoruz. Sekizinin ihalesi yapıldı, diğerlerini de yapacağız. Sağlıklı bir toplumun temeli spordur. Ayrıca çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek için kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spor önemli. Şu an devletimize yönelik iç tehditte uyuşturucu bir numarada yer alıyor. Yani yavrularımız, çocuklarımız, istikbalimiz, geleceğimiz olan umutlarımız zehirleniyor. Zehirlenmeyle kalmıyor aile içi problemler de yaşıyorlar. Çevresindeki insanlar da ciddi problemler yaşıyor. Sadece polisiye tedbirlerle uyuşturucuyu çözmek mümkün değil. Spor tesisleri yapmak ve çocuklarımızı spora yönlendirmek oldukça önemli. Yerel yönetimler bu işin her alanında var. Sivrisineklerle uğraşmak yerine bataklığı kurutmak lazım. Bu bataklığı kurtaracak tedbirlerden bir tanesi de spor tesisleri yapmak ve çocuklarımızı spora teşvik etmektir.”

“Rant değil hizmet önemli”

Sağlıklı toplum için rantın değil sporun önemli olduğunu da dile getiren Altınok, rantı yüksek bir alan olmasına rağmen kendilerinin spor salonu açtıklarını ifade ederek, “Geleceğimiz olan çocuklarımıza imkan sağlıyoruz. Geçen seneki ilaç gideri 122 milyar TL idi. 2023’te sadece ilaç gideri olarak ödeyeceğimiz para 220 milyar TL. Hastaneler dâhil değil buna. Hastanelerle birlikte en az 300 milyar TL. 300 milyar TL’lik spor yatırımı yapsak inanın ilaç kullanan sayısı çok daha az olur. Çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlamalıyız. Okçular yetiştirmemiz lazım, halterciler yetiştirmemiz lazım. Her alanda, her branşta federasyonlarımız ile iş birliği yaparak tesislerimizi bir sporcu fabrikası haline getirmemiz lazım. Bu tesisleri milletimize hizmet etmek için inşa ediyoruz. Bu hizmetleri yapmamızda bizlere destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, daha sonra önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından spor tesisinin temeli atıldı. Törene Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.