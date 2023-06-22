Keçiören'de Ordu Tanıtım Günleri başladı

Keçiören Kalaba Kent Meydanı’nda dört gün sürecek olan Ordu Tanıtım Günleri başladı.

Keçiören Kalaba Kent Meydanı’nda Ordunun yöresel ürünlerinin sergilendiği Ordu Tanıtım Günleri başladı. Mehteran takımının gösterisiyle başlayan tanıtımda, Ordu iline özgü peynir, tereyağı gibi lezzetler ve yine Ordu ilinde yetişen fındık, çay gibi ürünler Ankaralı vatandaşların beğenisine, sunuldu.

"Ordu’yu Ankara’ya, Keçiören’e getirdik"

Açılış çerçevesinde bir konuşma yapan Altınok, “Bugün Ordu’yu Ankara’ya, Keçiören’e getirdik. Ülkemiz üretimde cennet. Dünyada meyve sebze üretiminin yüzde 80’i ülkemizde var. Ordu’yu herkes tanıyor uzaktan tanıyanlara yakından tanıma imkanı sağlıyoruz. Burada dört gün boyunca ordunun kültürünü ve sanatını sergileyecekler. Başkentimize Ordu’yu yakından tanıtacağız” dedi.

Tanıtıma ev sahipliği yapan Keçiören Belediye Başkanı Altınok’un konuşmasının ardından folklor gösterileri yapıldı. Gösterilerin ardından Altınok, Ordu’nun yöresel ürünlerinin sergilendiği alan ziyaret etti. Açılışa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra, Anadolu Ordulular Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Duman katılım sağladı. Tanıtım dört gün devam edecek.