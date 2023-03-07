Keçiören'de özel bireylerin ailelerine eğitim

Keçiören Belediyesi Engelli Danışma Merkezi ile Keçiören Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde engelli bireylerin ailelerine yönelik “mahremiyet eğitimi” verildi.

Ankara Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen eğitmen tarafından verilen bilgilendirme eğitiminin ardından aileler de merak ettikleri sorunların yanıtını öğrenme şansı buldu. Engellilere yönelik verilen hizmetlerin artarak devam ettiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Göreve geldiğimizde ‘engelsiz şehirler, engelsiz kentler, engelsiz yaşam, engelsiz hayat’ bizim ilk defa kullandığımız sloganlarımızdır. Engelli vatandaşlarımızın rızası ve gönlü yücelerin yücesi, uluların ulusu, yükseklerin yükseğidir. Konforlu yaşam hakkı engelli insanımızın en temel hakkıdır. Engellilerimize yaptığımız hizmetler Rabbimin nazarında da en büyük hizmettir. Bu gönüller bütün dünyanın gönlünden daha güzeldir, daha yüksektir” dedi.