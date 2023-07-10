Keçiören'de park konserleri başladı

Keçiören Belediyesi tarafından her yaz ilçedeki parklarda düzenlenen “Park Konserleri” başladı.

Belediye ekiplerinin koordinasyonuyla her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilen konserlerde genç yaşlı herkes birbirinden güzel ezgilerle zaman geçirebiliyor. İlçenin dört bir noktasında bulunan parklara kurulan sahnelerde yeteneklerini sergileyen genç sesler bu yaz da Keçiörenlilere eğlence dolu anlar yaşatacak.

“Parklarımız konserlerle şenlenecek”

Keçiören’de yaz akşamlarının daha renkli ve eğlenceli geçmesi için Ağustos ayının sonuna kadar park konserlerinin devam edeceğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Parklarımıza kurduğumuz sahnelerde sesine ve sazına güvenen genç yeteneklerimiz performanslarını sergiliyor. Festival tadında gerçekleşen konserlerimizde vatandaşlarımız halaylarla ve halk oyunlarıyla eğlenip birbirinden güzel ezgilerle gönül paslarını siliyorlar. İlçemizin birçok noktasındaki parklarımız bu yıl da park konserleriyle şenlenecek” dedi.