Keçiören'de piknikçiler park konseriyle eğlendi

Ankara’nın Keçiören Belediyesi tarafından yaz boyunca birer hafta arayla cuma, cumartesi ve pazar günlerinde ilçenin farklı parklarında konserler düzenlendi.

Son olarak Keçiören Kartaltepe Kent Orman Mesire Alanında gerçekleştirilen park konseri ise piknikçilerin yüzünü güldürdü. Şarkı ve türkülerle halay çeken vatandaşlar eğlenceyi doyasıya yaşadı.

Park konserlerinin hem genç yetenekler için deneyim olduğunu hem de Keçiören’in birçok noktasında müzik şöleninin yaşandığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Parklarımızı şehrimizdeki yetenekli müzisyenlerimiz için sahne yaptık. Vatandaşlarımız park konserlerimize akın ediyor. Bir yandan festival havasında müzik keyfi yaşanıyor, bir yandan da yetenekli müzisyenlerimize sahne performanslarını sergileme imkanı sunuyoruz” dedi.