Keçiören'de Şehit Polis Memuru Cihat Ermiş Parkı'nın açılışı yapıldı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde Şehit Polis Memuru Cihat Ermiş Parkı ve spor tesisinin açılışı yapıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından Şehit Polis Memuru Cihat Ermiş’in adının yaşatıldığı park ve spor tesisinin açılışı Keçiören Hisar Mahallesi’nde yapıldı. Açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Açılışta konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çanakkale’de iman, imkanı boğdu. Atatürk ve silah arkadaşları olmasaydı bugün biz yoktuk. 15 yaşındaki çocuklar koşa koşa cepheye gittiler. Bu topraklarda yaşayan herkesin şehitlerimize gazilerimize ve şehit ailelerimize borcu vardır. Şehit Polis Memurumuz Cihat Ermiş’in adını yaşattığımız bu park ve spor tesisimizden çocuklarımız istifade edecek. Bu toprakta Cihat Ermişler ve Mehmetler bitmez. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Şehidimizin kıymetli ailesine ve vatandaşlarımıza bu anlamlı günde bizlerle oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.

“Geleceği parlak bir Türkiye var”

Türkiye Cumhuriyeti’nin, şehit kanıyla sulanmış topraklarda kurulduğunu ve ülkenin geleceğinin parlak olduğunu dile getiren Altınok, “Şimdi büyüyen bir Türkiye var, gelişen bir Türkiye var. İHA ve SİHA yapan Türkiye var. Kendi tankını yapan bir Türkiye var. İnşallah yakında kendi uçağını yapan bir Türkiye olacak. Eski Türkiye yok. Siyaseten katılır veya katılmazsınız ama 20 yıl önceki Türkiye yok. Tankımızı İsrail’e tamir ettiriyorduk, Heronlar vardı, yenileri vermiyorlardı. Şimdi insansız hava araçlarımızı kendimiz yapıyoruz. Paramızla bize silah vermiyorlardı ama şimdi Türkiye en iyisini yapıp satıyor. Geleceğimiz daha güçlü daha aydınlık olacak inşallah. Bize bu toprakları vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

Kurdele kesim merasiminin ardından Şehit Polis Memuru Cihat Ermiş Parkı hizmete açıldı.