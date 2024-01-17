Keçiören'de Şule Yüksel Şenler Kütüphanesi hizmete açıldı

Ankara’nın Keçiören Belediyesinin katkılarıyla ve hayırsever vatandaşların destekleriyle Keçiören Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine kurulan Şule Yüksel Şenler Kütüphanesi hizmete açıldı.

Keçiören Belediyesi ve hayırsever vatandaşların destekleriyle Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kurulan Şule Yüksel Şenler Kütüphanesi hizmete açıldı. Açılışa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, öğretmenler ve okul idarecileri katıldı.

Belediye Başkanı Altınok, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

“Rabbim, canını vatan uğruna feda eden şehidimiz Ahmet Özsoy’dan, ömrünü milletine adayan Şule Yüksel Şenler’den razı olsun. Devlet ve millet sevdalısı bu iki kıymetli insanımızın adının yer aldığı, onların açtığı ve aydınlattığı yolda Türkiye’nin geleceği olacak kıymetli gençlerimizin yararlanacağı bu esere katkı sunmuş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Her daim eğitim kurumlarımızın, öğrenci ve öğretmenlerimizin destekçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz.”

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, ise yaptığı konuşmada, “Ankara Keçiören Şehit Ahmet Özsoy Kız AİHL’de Keçiören Belediye Başkanımız Turgut Altınok ve hayırseverlerimizin katkılarıyla yapılan Şule Yüksel Şenler Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirdik. Harika bir kütüphane olmuş. Okul yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kurdele kesim merasimiyle açılışı yapılan kütüphane hizmete açıldı.