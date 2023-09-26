Keçiören'de Togg kullanıcılara ücretsiz şarj hizmeti
Ankara'nın Keçiören Belediyesi, Türkiye'nin otomobili Togg için belediye hizmet binası önüne ücretsiz şarj istasyonu kurdu.
Ankara’nın Keçiören Belediyesi, Türkiye’nin otomobili Togg için belediye hizmet binası önüne ücretsiz şarj istasyonu kurdu.
Keçiören Belediyesi tarafından satın alınan Togg’un şarj dolumunun yapıldığı istasyondan diğer Togg kullanıcıları ücretsiz faydalanabilecek. Belediye Başkanı Altınok, Togg kullananlara kolaylık sunmak için teşvik edici ücretsiz şarj hizmetini hayata geçirdiklerini belirterek, “Bakanlığımızca hayata geçirilen ’Şarj İstasyonları Destek Programı’na Keçiören Belediyesi olarak katkı sunmak için şarj istasyonumuzu kurduk. Togg kullanıcılarımız bu istasyondan ücretsiz faydalanabilecekler. Ülkemizin yüz akı ilk yerli otomobilimizi destekleyecek çalışmaları yapmayı sürdüreceğiz” dedi.