Keçiören'de üniversite öğrencilerine ücretsiz taşınma hizmeti

Ankara Keçiören Belediyesi, üniversite öğrencilerin evlerini ücretsiz taşınmaya devam ediyor.

Keçiören Belediyesi tarafından görevlendirilen ekipler, ilçe sınırları içinde yaşayan ve Keçiören sınırları içindeki başka bir adrese evini taşımak isteyen üniversite öğrencilerinin eşyaları için nakliye ve taşıma hizmeti veriyor. Belediyeyi arayarak randevu alan öğrencilerin eşyaları belediye tarafından belirlenen gün ve saatte taşınıyor.

“Keçiören sınırları içinde yaşayan tüm üniversite öğrencilerimiz faydalanabilir”

Üniversite öğrencilerinin taşınma yükünü hafifletmek için böyle bir hizmet sunduklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Başka şehirlerden okumak için Ankara’mıza gelen öğrencilerimiz burada yalnız değiller. Keçiören Belediyemizin tüm imkânlarını onlar için seferber ediyoruz. Ücretsiz nakliye hizmetimizden Keçiören sınırları içinde yaşayan tüm üniversite öğrencilerimiz faydalanabilir. Ekiplerimiz kıymetli öğrencilerimizin eşyalarını özenle taşıyarak yeni adreslerine ulaştırmaya devam edecek” dedi.