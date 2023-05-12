Keçiören'de Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesine enstrüman desteği

Keçiören Belediyesi tarafından eğitime destek kapsamında sürdürülen “Eğitime bir tuğla da bizden” projesi ile ilçedeki Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi müzik sınıfı için enstrüman desteğinde bulunuldu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla teslim edilen müzik aletleriyle öğrenciler mini bir müzik dinletisi de gerçekleştirdi. Başkan Altınok öğrenci ve öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada, Keçiören Belediye Başkanı olmasıyla birlikte ilçedeki ve Ankara genelindeki okullara destek sağladıklarını, bu sayede diğer yerel yönetimlerin de eğitime destek noktasında önünü açtıklarını belirterek, “Milletimizin parasını milletimiz için ve gençlerimizin geleceği için harcıyoruz. Türkiye’de ilk defa okulların kapısından giren Belediye, Keçiören Belediyesidir. Gazi, Ankara ve Hacettepe üniversitelerimiz başta olmak üzere birçok üniversitemizin çevre düzenlemelerini de geçmişte biz yaptık. Okulların bahçesinde ‘Bu alanın çevre düzenlemesi Keçiören Belediyesi tarafından yapılmıştır’ yazılı tabelalar yer alıyordu. Ülkemizi gelecekte sizler yöneteceksiniz. Bu nedenle çok çalışmanız lazım. Çalışmadan, terlemeden başarılı olunmaz. Bizler de çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamalıyız. Bu nedenle okullarımızı kültür, sanat, kütüphane ve laboratuvar donanımı konusunda güçlendiriyoruz” dedi.

Altınok, konuşmasının sonunda tüm gençlere başarılar diledi.