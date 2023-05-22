Keçiören'de yeni bir laboratuvar sınıfı ve kütüphane daha açıldı

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından "Eğitime Bir Tuğla da Bizden" projesi çerçevesinde ilçedeki Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokuluna laboratuvar sınıfı ve kütüphane açıldı.

Keçiören Belediyesi "Eğitime Bir Tuğla da Bizden" projesi çerçevesinde ilçedeki Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokuluna laboratuvar sınıfı ve kütüphane açtı. Törenle gerçekleştirilen ekipman teslimine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, BBP Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Başkan Altınok, katılımcılarla ve öğrencilerle birlikte kütüphane ve laboratuvar sınıfının açılışını yaparak burada incelemelerde bulundu.

Öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada ilçedeki okulların laboratuvar ve kütüphane kapasitesini artırdıklarını söyleyen Altınok, “Okullarımıza kazandırdığımız laboratuvar sınıfları ve kütüphanelerinden inşallah geleceğin bilim insanları ve sanatçıları yetişecek. Bizler okullarımızı kütüphane ve laboratuvarlarla donatmaya devam ediyoruz. Bilim ve teknolojiyi yakından takip edeceksiniz. En güçlü şirketler bilişim, teknoloji ve yazılım şirketleridir. TOGG’u ürettik. Füze, insansız savaş uçakları, denizaltı ve hangardan çıkardığımız Hürkuş’umuz var. Cumhurbaşkanımız diyor ki, ‘21. asır Türklerin asrı olacak.’ Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyeler seviyesine inşallah sizlerle ulaşacağız. Bir dönem ilmin ve kültürün merkezi Buhara, Semerkant idi. Buruni, Farabi, Harezmî, Buhari, Semerkandi, Ulug Bey bilimin ve İslam’ın öncüleriydi. Gök bilimleri, uzay bilimleri, yer bilimleri, geometri, matematik, sanat ve kültür; hepsi bizdeydi. Böylesine değer üretmiş bir milletiz. Gittiğimiz yerleri inşa etmiş, medeniyet götürmüş bir ecdadın torunlarıyız. Bizler de şimdi TEKNOMER’de geleceğin yazılımcılarını, bilişimcilerini yetiştireceğiz” diye konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam da Keçiören Belediyesinin eğitime destek konusunda önemli yatırımlar yaptığını kaydederek, okullara yapılan her yatırımın çocukları ve gençleri daha parlak yarınlara taşıyacağını dile getirdi.