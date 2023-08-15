Keçiören'de yeni nesil semt pazarı için geri sayım başladı

Keçiören Belediyesi tarafından Kanuni Mahallesi’ne inşa edilen yeni nesil semt pazarı önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.

Keçiören Belediyesi tarafından Kanuni Mahallesi’ne inşa edilen yeni nesil semt pazarının yapımında sona yaklaşıldı. Temelleri Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından atılan pazar alanı, önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak.

Semt pazarının ısıtma ve soğutma sistemine sahip olduğunu söyleyen Başkan Altınok, “Kanuni mahallemize birçok yatırım yaptık. Bunlardan biri de yeni nesil semt pazarımız. Önümüzdeki günlerde hizmete sunacağımız semt pazarımız, yaz kış vatandaşımızın da esnafımızın da dostu olacak. Isıtma ve soğutma sistemi sayesinde yazın terletmeyecek kışın üşütmeyecek. Pazarcılarımızın ve vatandaşımızın konforlu alışveriş yapmasını en çok düşünen belediyeyiz” dedi.