Keçiören'de yöresel lezzetler final heyecanı yaşandı

Keçiören Belediyesi tarafından Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğiyle Fatih Stadı’nda düzenlenen ve 5 gün süren 2. Geleneksel Serhat İlleri Yöresel Yemek Yarışması’nda dereceye giren 30 hünerli el, ödüllerini aldı. Heyecan dolu yarışmanın final töreni Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan’ın ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleşti. Başkan Dr. Mesut Özarslan’a, aşçılık mesleğine verdiği emek ve kattığı değer dolayısıyla Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından madalya da takdim edildi.

Heyecan ve sevinç bir arada yaşandı

Yarışmada kete, hıngel ve kavut kategorilerinde birinciliği göğüsleyen lezzet ustalarının isimleri Ankara 47. Noter Başkâtibi Tevfik Kadri Anarat tarafından sırayla açıklandı. Birinciliği göğüsleyen yarışmacılar ve aileleri büyük sevinç yaşarken, kete kategorisinde birinci 500 bin TL, hıngel kategorisinde birinci 300 bin TL ve Kavut kategorisinde ise birinci 100 bin TL ödül kazandı. Her kategorilerde ilk 10’a giren yarışmacılara takdim edilen tüm ödüller, Serhat İlleri Federasyonu, bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarının sponsorluğunda karşılandı.

Keçiören’de büyük bir gastronomi şölenine sahne olan yarışmanın finali saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programa; CHP PM Üyesi Saniye Barut, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, CHP Altındağ İlçe Başkanı Gökhan Urun, Ankara Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Duman, Kars Dernekler Federasyonu Başkanı Nuri Deniz, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Genel Başkanı Ercan Soydaş, Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı Maksut Yücegöğ, Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Açıköz, Başkent Aşçılar Derneği Başkanı Gökhan Yılmaz, Erzurumlular Dayanışma Federasyonu Başkan Vekili Ümit Kırmızı, Atatürkçü Düşünce Derneği Keçiören Şube Başkanı Halime Şentürk, Keçiören Belediye Başkan Danışmanı İlahiyatçı Yazar Ayşe Sucu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, yarışmacıların aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Bu yarışma köklerimize ve kültürümüze sahip çıkmanın bir göstergesidir"

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, 2. Geleneksel Serhat İlleri Yöresel Yemek Yarışması’nın ödül töreninde yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğe, hizmet anlayışlarına ve milli değerlere vurgu yaparak şunları söyledi:

"Biz kimsenin başına baş olmaya gelmedik, sizlerin hizmetkârı olmaya geldik. Her gün adım adım, karış karış Keçiören’in nasıl hizmetkârı oluruz, onun gayreti içindeyiz. Bizim derdimiz makam, mevki değil; gönüllere girmek, dua almak. Halkımızın derdiyle dertleniyor, sevinciyle seviniyoruz. Vatandaşlarımızın dertlerini, taleplerini dinliyoruz. Belediye başkanlığı masa başında değil, milletin arasında yapılır. Bu yarışma sadece bir yemek yarışması değil; köklerimize, kültürümüze sahip çıkmanın bir göstergesidir. Serhat illerimiz Kars, Ardahan, Iğdır bu ülkenin kültürel zenginliğinin temellerindendir. Biz bu toprakların mayasından gelen kardeşlik ruhunu yaşatıyoruz. Her yörenin bir lezzeti, her lezzetin de bir hikâyesi var. Bu hikâyeleri gelecek nesillere taşımak, geçmişe vefa göstermektir. Biz kuru kuruya bir milliyetçilikten bahsetmiyoruz. Bizim milliyetçiliğimiz, insanlığa hizmet eden, adaleti önceleyen, çalışkanlığı esas alan bir anlayıştır. Gerçek dindarlık da budur. Biz Hoca Ahmet Yesevi’nin, Horasan Erenleri’nin, Alperenlerin yolundan gelen bir milletiz. Onların öğrettiği gibi insanı sevmek, adaletten sapmamak, hizmeti ibadet bilmek bizim yolumuzdur. Halka hizmet, Hakk’a hizmettir. Biz bu anlayışla çalışıyoruz. Keçiören’in her köşesinde, her mahallesinde vatandaşımıza dokunacak işler yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz, birlikte Keçiören’iz. Ne mutlu Türk’üm diyene."

"Bu yarışma çok kıymetli"

Cumhuriyet Halk Partisi PM Üyesi Saniye Barut ise yaptığı konuşmada Keçiören Belediyesi’nin toplumun her kesimine eşit hizmet sunduğunu vurgulayarak şunları dile getirdi: "Belediye Başkanımız seçimden bu yana hiçbir ayrım yapmadan hizmet ediyor. Kadınların her ilden katılım sağladığı bu yarışma çok kıymetli. Her yıl katılım artıyor. Keçiören halkı gerçekten çok şanslı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"Bu yarışmanın asıl kazananı birlik ve beraberliğimiz"

Cumhuriyet Halk Partisi Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım da konuşmasında dayanışma ve kardeşlik vurgusu yaparak, "5 gün boyunca Serhat illerimizin kültürünü yaşatan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu yarışmanın asıl kazananı birlik, beraberliğimiz ve kardeşlik kültürümüzdür. Bu güzel organizasyon için Başkanımız Dr. Mesut Özarslan ve ekibini kutluyorum." dedi.

"Başkanımız büyük destek veriyor"

Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı Maksut Yücegöğ de konuşmasında Başkan Mesut Özarslan’a teşekkür ederek, "15 gün önce de Sivaslılar olarak buradaydık. Başkanımız da bir Sivaslı olarak bu etkinliklere büyük destek veriyor. Biz de Sivas’ın özgün yemeklerini tanıtıyoruz. Bu konuda Başkanımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Yürekten teşekkür ediyorum"

Kars Dernekler Federasyonu Başkanı Nuri Deniz ise yaptığı konuşmada, Keçiören Belediyesi’ne ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "İkincisini düzenlediğimiz yarışmamızda jüri üyelerimize, sanatçılarımıza, yarışmacılarımıza ve en önemlisi bu organizasyona öncülük eden Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan’a yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"Büyük mutluluk duyuyorum"

Erzurumlular Dayanışma Federasyonu Başkan Vekili Ümit Kırmızı konuşmasında Keçiören Belediyesi’ne teşekkür edip, "İkinci kez düzenlenen bu kültür ve dayanışma etkinliğinde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu birlikteliğin artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Etkinlik benim için ayrı bir gurur"

Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Açıköz, yaptığı konuşmada, Keçiören’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Ben de bir Keçiörenliyim, 20 yıldan fazla bu ilçede yaşadım. Böyle bir etkinliğin burada yapılması benim için ayrı bir gurur. Turizmin kelebekleri dediğimiz aşçılarımızla ülkemizi her yerde temsil ediyoruz. Bu yarışma sadece Keçiören’e değil, tüm Türkiye’ye örnek olmalı" diye konuştu.

Dereceye girenler noter tarafından açıklandı

Protokol konuşmalarının ardından Ankara 47. Noter Başkâtibi Tevfik Kadri Anarat, noter imzalı zarf içindeki ödül kazanan isimleri sırayla açıkladı. Sonuçların duyurulduğu esnada heyecan dolu anlar yaşanırken, birincilerin ve dereceye girenlerin öğrenilmesiyle birlikte bu heyecan yerini sevince bıraktı. Programda, Tulpar Dans Topluluğu tarafından Kafkas dans gösterisi sergilenirken, sazı eline alan âşıkların keyifli atışmaları da etkinliğe renk kattı.

Birinci 500 bin TL kazandı

Kete kategorisinde birinci Güler Bayram 500 bin TL, ikinci Yeşim Kahraman 250 bin TL, üçüncü Pakize Ünlü ise 125 bin TL ödülün sahibi oldu. Hıngel kategorisinde birinci Emine Çiçek 300 bin TL, ikinci Dudu Atar 150 bin TL, üçüncü Ayça Çelik ise 75 bin TL ödül kazandı. Kavut kategorisinde birinci Betül Şimşek 100 bin TL, ikinci Remziye Pala 50 bin TL, üçüncü Songül Ünal da 25 bin TL ödül aldı. Her kategoride 10 yarışmacı dereceye girme başarısı gösterirken; Serhat İlleri Federasyonu, bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarının sponsorluğundaki para ödülleri Başkan Özarslan ve protokol heyeti tarafından yarışmacılara takdim edildi.

Toplam 562 yarışmacı ter döktü

Toplam 562 yarışmacının 5 gün boyunca hünerlerini sergileyerek en lezzetli yemeği yapmak için mücadele ettiği yarışma, Fatih Stadı’na kurulan çadırlarda gerçekleştirildi. Yarışma, şartnamede yer alan kurallar ile puanlama sistemine göre uzman jüri üyeleri ve noter huzurunda yapıldı. Her çadırda yarışmacılar için gerekli malzemeler hazır bulunduruldu ve belirlenen süre sonunda hazırlanan yemekler görevliler aracılığıyla jüriye teslim edilerek tarafsız bir puanlama sağlandı. Kete kategorisinde 327, hıngel kategorisinde 183, kavut kategorisinde 52 yarışmacı büyük ödüle ulaşmak için kıyasıya yarıştı.

Ödüller sponsorlar tarafından karşılandı

Yarışmada takdim edilen para ödülleri Serhat İlleri Federasyonu, sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarının sponsorluğunda karşılanırken; Keçiören Belediyesi kasasından herhangi bir harcama yapılmadı.