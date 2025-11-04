Keçiören'de yöresel yemek yarışması heyecanı başladı

Keçiören Belediyesi tarafından Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 2. Geleneksel Serhat İlleri Yöresel Yemek Yarışması, Fatih Stadı’nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. 562 yarışmacının yer aldığı etkinlikte, kete kategorisinde yarışanlar 500 bin TL, hıngel kategorisinde yarışanlar 300 bin TL ve kavut kategorisinde yarışanlar 100 bin TL’lik büyük ödül için ter döküyor. Noter huzurunda düzenlenen yarışmada kazanılan ödüller Serhat İlleri Federasyonu, bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve iş adamları sponsorluğunda karşılanacak.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan’ın ev sahipliğinde düzenlenen yarışmanın açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Etkinliğe; 23. Dönem Ardahan Milletvekili Saffet Kaya, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım, İYİ Parti Keçiören İlçe Başkanı Haluk Baran, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, Ankara Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Duman, Çankırı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Adem Can, Kars Dernekler Federasyonu Başkanı Nuri Deniz, Atatürkçü Düşünce Derneği Keçiören Şube Başkanı Halime Şentürk, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, yarışmacıların aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Serhat illerinin kültür kodlarıyla yoğrulduk"

Törende katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, Türk kültür kodlarını geleceğe aktarmaya devam edeceklerinin altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan şunları söyledi:

"Bizler, Serhat illerinin kültür kodlarıyla yoğrulmuş, bu vatanın ve milletin aşığı evlatlarıyız. Ne kadar Sivas’ta doğup büyümüş olsak da gönlümüz Kars’ın, Ardahan’ın, Iğdır’ın insanlarıyla birdir. Köylerimize geldiğinizde bu benzerliği hemen hissedersiniz; çünkü kültürümüz, dilimiz, sofra geleneklerimiz aynıdır. Hıngelinden ketesine, kavutundan haşılına kadar aynı lezzetleri paylaşırız. Bu benzerlik, atalarımızdan gelen o derin özlemin bir yansımasıdır. Biz bugün Ankara’da yaşıyoruz, Ankara’nın ekmeğini yiyoruz ve bu Başkent’e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sadakatle bağlıyız. Başkentimizde Serhat illerinin, Sivas’ın, Yozgat’ın, Çankırı’nın, Çorum’un yiğit insanlarını görmek mümkündür. Çünkü Keçiören, bu büyük vatan mozaiğinin kalbidir. Biz, Keçiören’i kendi yapısına, dokusuna ve inanç değerlerine uygun şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Önemli olan, halkımızın ne düşündüğünü, ne hissettiğini iyi bilmektir. Bu yüzden hiçbir siyasi ayrım gözetmeden, halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Tek hassasiyetimiz; bu vatanın birliğine, şanlı bayrağımıza ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüze zarar gelmemesidir. Burada yaşayan her hemşehrimiz bizim başımızın tacıdır. Dört gün boyunca Keçiören’e renk katacak bu güzel etkinlikte emeği geçen tüm federasyon başkanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum."

Övgü dolu sözlerle teşekkür etti

23. Dönem Ardahan Milletvekili Saffet Kaya, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a övgü dolu sözlerle teşekkür ederek, "Keçiören’in medarı iftiharı Sayın Başkanımızı yürekten tebrik ediyorum. Halkla iç içe, gönlü vatan sevgisiyle dolu bir yöneticimiz var. Bu tür organizasyonlar, kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel örneğidir. Kars’ımız, Çankırı’mız, Ardahan’ımız; 81 ilimiz bir bütündür. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın kardeşliğimiz." dedi.

"Serhat demek; dayanışma, paylaşma ve üretmek demektir"

CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım ise yaptığı konuşmada Serhat illerinin kültürel zenginliğine dikkat çekerek, "Serhat demek; dayanışma, paylaşma ve üretmek demektir. Bugün burada bir araya gelmemizin en değerli tarafı soframızı ve gönlümüzü birbirimize açmamızdır. Bu organizasyon sadece bir yemek yarışması değil, toplumsal birlikteliğimizi güçlendiren bir adımdır. Başta Belediye Başkanımız Dr. Mesut Özarslan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Doğduğumuz yerlere bağlıyız"

Çankırı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Adem Can da konuşmasında birlik vurgusu yaparak, "Biz doğduğumuz yerlere bağlı, yaşadığımız şehre hizmet etmeye gönül vermiş insanlarız. Belediye Başkanımızın desteğiyle Keçiören’imizi ve Ankara’mızı daha yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz. Bu tür etkinlikler insanların kaynaşmasına vesile oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Geleneklerimizi yaşatma fırsatı buluyoruz"

Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Dr. Erdoğan Yıldırım, organizasyonun birliğe ve dayanışmaya katkı sunduğunu belirterek, "Doğduğu yeri unutmayan, bulunduğu şehirde de kültürünü yaşatan Belediye Başkanımız Dr. Mesut Özarslan’a teşekkür ediyorum. Bu etkinliklerle kültürlerimizi, geleneklerimizi yaşatma fırsatı buluyoruz. Katılan tüm hemşehrilerimizin emeklerine sağlık. Bu yarışma sadece lezzet değil, birliktelik yarışmasıdır" dedi.

"Kültürlerimizi ayrım yapmadan tanıtan Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum"

Kars Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Nuri Deniz, Keçiören’de gerçekleştirilen yarışmanın kendileri için çok anlamlı olduğunu dile getirerek şunları söyledi: "Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan’a, Serhat illerimizin yöresel lezzetlerini Ankara’da, Keçiören’de bizlerle buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Kars’ımızı, Ardahan’ımızı ve yöre kültürlerimizi ayrım yapmadan tanıtan Başkanımıza ve ekibine şükranlarımı sunuyorum."

Açılışa özel konser

Açılış programında Türk Halk Müziği Sanatçıları Erdal Beyazgül, Ersin Perçin, Ezgi Saykan, Soner Ergül ve Barış Çetin’in yanı sıra Aşıklar Beyzade Aslan, Kamber Nar, Mecnun Sayılır, Behram Aktemur, Zafer Karabay sahne aldı. Lezzet yarışmasının ilk gününde vatandaşlar müzikle ve eğlenceyle dolu bir gün geçirdi.

Yarışma, noter huzurunda ve jüri değerlendirmesi ile yapılıyor

Fatih Stadı’na kurulan çadırlarda gerçekleşen heyecan dolu yarışma, şartnamede yer alan kuralların, puanlama sisteminin ve ödüllerin duyurulmasının ardından jüri üyelerinin tanıtılmasıyla başladı. Yarışmada, Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından görevlendirilen alanında uzman jüri üyeleri noter huzurunda değerlendirmelerini yapıyor. Her çadırda yarışmacılar için gerekli malzemeler hazır olarak bulunuyor, verilen sürenin sonunda hazırlanan yemekler görevlilerce jüriye sunuluyor. Böylece yarışmacı ile jüri karşı karşıya gelmeden adaletli bir şekilde puanlama yapılıyor.

562 yarışmacı mücadele ediyor

Yarışmada, yöresel lezzet ustaları üç farklı kategoride hünerlerini sergiliyor. Kete kategorisinde 327, hıngel kategorisinde 183 ve kavut kategorisinde 52 yarışmacı olmak üzere toplam 562 yarışmacı en lezzetli yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Büyük ödüle uzanmak isteyen yarışmacıların performanslarını vatandaşlar da büyük bir ilgiyle takip ediyor.

Ödüller sponsorlarca karşılanıyor

Finalde yarışmacılara takdim edilecek para ödülleri ise Serhat İlleri Federasyonu, bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve iş insanları sponsorluğunda karşılanacak. Her bir kategoride dereceye girecek olan 10 yarışmacı çeşitli miktarda para ödülünü almaya hak kazanacak. Kete kategorisinde birinciye 500 bin TL, ikinciye 250 bin TL, üçüncüye 125 bin TL ödül verilecek. Hıngel kategorisinde birinci 300 bin TL, ikinci 150 bin TL, üçüncü 75 bin TL ödülün sahibi olacak. Kavut kategorisinde ise birinciye 100 bin TL, ikinciye 50 bin TL, üçüncüye 25 bin TL ödül takdim edilecek. Yarışmada ödüller düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.