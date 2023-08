Keçiören'de Yusuf Kurtbeyoğlu Parkı hizmete açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Şehit Kubilay Mahallesi’ne inşa edilen Yusuf Kurtbeyoğlu Parkı’nın açılışı Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta katılımcılara hitaben konuşan Başkan Altınok, ilk belediye başkanı seçildiği 1994 yılında ve ikinci kez başkan seçildiği 2019 yılında, Keçiören Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapan merhum Yusuf Kurtbeyoğlu’nun isminin bu parkta yaşayacağını belirterek, “Mesai arkadaşımız rahmetli Yusuf Kurtbeyoğlu’nun değerli ailesi aramızda. Yusuf Kurtbeyoğlu 1994 yılında hesap işleri müdürümüz olarak görev yapmıştı. Daha sonra yeniden göreve geldiğimizde birlikte çalıştık. Hesap işleri önemlidir. Belediyeciliğin; proje yönetimi, kaynak yönetimi ve insan yönetimi olmak üzere üç alanı vardır. Bu anlamda biz Yusuf Kurtbeyoğlu’ndan razı olduk. Rabbim de inşallah kendisinden razı olur. İşine ve mesleğine âşık bir mesai arkadaşımızdı. Belediyenin her kuruşuna hakimdi. Çünkü bizim yaptığımız görev beytülmaldir ve milyonların hakkı vardır. Hem yaşayanların hem de yaşayacak olanların hakkı vardır. Makamlar, mevkiler geçecek önemli olan eser ve hizmetler bırakmak. Ecel gelince ne bir saniye ileri ne bir saniye geri. Kendisini rahmete uğurladık, Rabbim mekanını cennet etsin. Ailesine sabırlar diliyorum” dedi.

“Bizim tatilimiz gönüller almak, gönüllüler yapmak”

Keçiören’in her noktasını eser ve hizmetlerle ördüklerini de belirten Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şehrimizin her tarafını nakış nakış, ilmik ilmik eser ve hizmetlerle örüyoruz. Gidin başka belediyelerin veya belediye başkanlarının sayfasına bakın. Sosyal medya diye bir yalan dünya var. 15 günlük çalışmalarını inceleyin, 3 kare fotoğraf var ondan sonra ortada kimse yok. Bizde öyle değil. Bizim sayfamıza bakın, her gün bir açılış her gün bir temel atma her gün yeni bir hizmet var. Altınok, 24 saat vatandaşların arasında. Hizmetkâr olmaktan şeref ve bahtiyarlık duyuyoruz. Cumartesi pazar, bayram seyran demeden çalışıyoruz. Biz tatile gitmeyi bilmiyor muyuz? Ama bizim en güzel tatilimiz Keçiören’de. Bizim tatilimiz, gönül almak gönüllüler yapmak. Bizim tatilimiz çocuklarımızla, gençlerimizle, yaşlılarımızla ve toplumumuzun her kesimiyle bir arada olmak. Ben Keçiören’de huzur buluyor, Keçiören’de dinleniyorum.”

“Hizmetlerimiz tüm Ankaralılar için”

Keçiören’de ortaya konan eserlerin tüm Ankaralılara hizmet etiğini de söyleyen Altınok, “Yaptığımız hizmetler sadece Keçiörenliler için değil tüm Ankaralılar için. Lavanta Bahçesi yaptık; Çankaya’dan, Altındağ’dan, Pursaklar’dan, Etimesgut’tan, Mamak’tan ve Yenimahalle’den vatandaşlarımız geliyorlar. Ankara dışından da gelerek fotoğraf ve video çekimi yapıyorlar. Atatürk Botanik Bahçemiz de öyle, Deniz Dünyamız da öyle. Sadece Keçiören’den değil Ankara’nın her yerinden insanlarımız geliyor. Bir tesisimizi 11 bin kişinin ziyaret ettiği günler oluyor. Doğal Yaşam Parkımız var. Ankara’da, ruhsatlı Hayvanat Bahçesi olan tek belediye Keçiören Belediyesidir. Tarım İl Müdürlüğümüz gelip denetliyor. Türkiye’nin en büyük şelalesi Keçiören’de. Tortum şelalesinin yüksekliği 48, genişliği 21 metre. Bizim şelalenin genişliği 150 metre. Hesapladığınızda Türkiye’nin en büyük şelalesi Keçiören’de. Acıdır, Cumhuriyet tarihimizde Selçuklu, Osmanlı ve Türk mimarisi ile yapılmış iki eser vardır. Bir tanesi Resim Heykel Müzesi’dir. Bizzat Atatürk zamanında yapılmıştır. İkincisi de Estergon Türk Kültür Merkezi’dir. Ecdadımız bize eserler bıraktı bizler de geleceğe bırakmalıyız. Teleferiğimiz de aynı şekilde Ankara’nın her yerinden yoğun ziyaretçi alıyor” ifadelerini kullandı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği açılışa AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal ve Kurtbeyoğlu ailesi de katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından yapılan kurdele kesim merasimiyle park hizmete açıldı.