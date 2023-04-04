Keçiören'in kırsal kesimlerinde temizlik

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki kırsal kesimlerde temizlik çalışması yapıldı.

Keçiören’e bağlı Kösrelik, Sarıbeyler, Çalseki ve Güzelyurt köylerinde mıntıka temizliği yapan ‘Keçiören Belediyesi Doğayı Temizleme Timi’, yol kenarlarına bırakılan atıkları toplamak için yoğun mesai harcadı. Temizlik çalışmasında geri dönüşümü zor olan plastik, kâğıt ve cam türünden kilolarca atık toplanarak bertaraf edildi.

“Atıklarımızı doğaya bırakmamamız gerekiyor”

Doğaya bırakılan atıkların hem toprağa hem de yer altı sularına zarar verdiğini hatırlatan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Suyumuz, toprağımız ve ormanlarımız için atıklarımızı doğaya bırakmamamız gerekiyor. Köy ve mesire alanlarımızın temizliğine büyük özen gösteriyoruz. Vatandaşımızın doğayla iç içe vakit geçirdiği alanlarımızı sık sık temizliyoruz. Onların da özellikle doğada dönüşümü zor olan atıkları poşetlemek suretiyle çöp bırakma noktalarına koymalarında fayda var. Geleceğimiz için çevremizi temiz tutalım” dedi.