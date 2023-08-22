Keçiören'in sokakları sıcak asfaltla yenileniyor

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki bozuk ve yıpranmış yolların yenilenmesi çerçevesinde sıcak asfalt serim çalışmaları sürdürülüyor.

Keçiören Belediyesi, ilçedeki yolları sıcak asfaltla yenilemeye devam ediyor. Bu çerçevede Uyanış Mahallesi’nde asfalt kazıma, Ayvalı Mahallesi’nde ise sıcak asfalt serim çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Dört yıllık hizmet süresince Keçiören’de bozuk ve yıpranmış yol bırakmadıklarını ve sokak kaldırımlarının büyük ölçüde yenilendiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bu dönemde 500 milyon TL’den fazla, yaklaşık 600 bin tonluk sıcak asfalt serim çalışmasıyla şehrimize havaalanı gibi geniş ve kullanışlı yollar kazandırdık. Belediyelerin verdiği en pahalı hizmetlerden biri de asfalt serim hizmetidir. Asfaltın maliyeti, dokuma halının metrekaresinden bile daha pahalıdır. Böyle olmasına rağmen dört yıllık görev süremizde söz verdiğimiz gibi ilçemizde bozuk yol bırakmadık. Aynı zamanda kaldırımlarımızı yeniledik ve sokaklarımızda çevre düzenleme çalışmaları yaptık. Şehrimizi insanımıza yakışır, modern bir çehreye kavuşturduk” diye konuştu.