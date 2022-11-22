Keçiören Kanuni Mahallesi'ne yeni nesil semt pazarı

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından Kanuni Mahallesi’ne yapılacak olan semt pazarının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki Kanuni Mahallesi’ne inşa edilen yeni nesil semt pazarının temel atma törenini gerçekleştirildi. Başkan Altınok, vatandaşlarla birlikte mikserin butonuna basarak inşaatın ilk betonunu attı.

Başkan Altınok, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Burada yeni nesil bir pazar inşa ediyoruz. İlk defa pazarcıları düşünen Belediye Başkanı Turgut Altınok’tur. Pazarcılarımız soğukta sabahın köründe geliyorlar; akşama kadar donarak, üşüyerek çalışıyorlar. Hem pazar esnafımız hem de vatandaşlarımız için yazın terlemeyecekleri kışın üşümeyecekleri pazarlar yapıyoruz. Hem pazar esnafımız hem de vatandaşlarımız rahat edecek” dedi.

Altınok, Keçiören’e ve Kanuni Mahallesi’ne yapılan hizmetleri de anlatarak şöyle devam etti:

“Keçiören’de hizmet kervanımız tam gaz devam ediyor. Makamlar, mevkiler ağlama makamı, şikayet makamı değil. Makamlar ve mevkiler saltanat makamı değil, yeme içme, gezme makamı da değil. Hazreti Ömer adaleti ile hizmet etme ve vebal makamıdır. Keçiören’i hizmet ağı ile örüyoruz. Havaalanı gibi yollar yapıyoruz. Kanuni Mahallemize 15 bin 943 ton asfalt, 12 bin 573 metrekare tretuvar yaptık. 2 tane revize ettiğimiz parkımız var. 2 tane de yeni park inşa ettik. Bu parklarımızda spor tesislerimiz var. Halı saha, basketbol sahası, tenis kortu, yürüyüş yolu ve voleybol sahası bulunuyor. Şimdi bir spor tesisi daha yapıyoruz. İnşallah onun da açılışını yakında yapacağız. Bağlum Mahalle Konağı’mızın da temellerini atıyoruz. Perşembe günü İncirli Pazar Yeri’mizin açılışını yapacağız. Kösrelik Göleti’mizdeki mesire alanımızı yakında açacağız, yeni bir mesire alanı olacak. Burada su sporları da yapılacak. Şu anda Türkiye’de üniversite öğrencilerine burs veren tek belediye Keçiören Belediyesidir. Ben üç buçuk yılda 8 gün izin kullandım. Yurt dışı gezim yok. Seyahat param, harcırahım yok. Eğer seyahat edecekseniz cebinizden edeceksiniz, vatandaşın cebinden değil. Altınok gece 4’e kadar ayakta. ‘Başınız düşerse dara, gece saat dört de olsa Altınok’u ara’ diyorum her zaman vatandaşlarımıza.”

“Konser yerine burs ver, kreş ve kütüphane aç”

Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) sosyal medya üzerinden algı belediyeciliği yaptığını ve konserlere gereksiz bütçe ayırdığını da belirterek, “Bir de sosyal medya işleri var. Milyonlarca parayı oraya akıtana kadar bir kreş yap, kütüphane yap, kültür merkezi yap, yol yap, üniversite öğrencilerimize burs ver. Ne kadar sanatçı varsa getiriyorsun, milyarlarca para veriyorsun. Bu parayı konsere verene kadar eserler yap. Bir konser belediyeciliği var bir de halkçı belediyecilik var. Altınok belediyeciliği halkçıdır. Halka hizmet etmekten başka büyük makam, başka zenginlik yoktur. Hepsi fani, hepsi imtihan, hepsi gelip geçicidir” ifadelerini kullandı.