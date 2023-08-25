Keçiören köylü pazarında aracısız alışveriş

Keçiören Belediyesi tarafından ilçeye bağlı köylerde tarımsal üretim yapan çiftçilerin ekonomik gelir elde etmesi için kurulan köylü pazarları üreticiden tüketiciye taze sebze ve meyvelerin aracısız ulaşmasını sağlıyor.

Haftanın üç günü Ayvalı Fatih, Aktepe ve Bağlum semt pazarlarında yerlerini alan çiftçiler, mahsullerini satarak emeklerinin karşılığını alıyorlar. Doğal sebze ve meyveye kolaylıkla ulaşma fırsatı bulan vatandaşlar da köylü pazarı uygulamasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getiriyorlar.

Çiftçiler tarafından üretilen ürünlerin ekonomik gelire dönüştürülmesi için her yıl köylü pazarı uygulamasını hayata geçirdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çiftçilerimizin ürettikleri ürünlerin ekonomik anlamda değer bulması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Onlar tarlada, bağda, bahçede, bostanda yetiştirdikleri sebze ve meyveleri burada satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Köylü pazarlarımızdan işgaliye bedeli almıyoruz, satış alanlarını ücretsiz tahsis ediyoruz. Böylece vatandaşlarımız da köy havasıyla yetişen lezzetli ürünlere kolaylıkla ulaşabiliyorlar” dedi.

Altınok, Keçiören’de tarımsal üretimi geliştirmek için çiftçilere her yıl ücretsiz fide, fidan, tohum desteği sağladıklarını da belirtti.