Keçiören LÖSEV ile bilinçleniyor

Ankara’nın Keçiören Belediyesi, LÖSEV’in (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) ‘Belediyeler LÖSEV ile Bilinçleniyor’ adı altında kanser hastalığı konusunda toplumu bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği eğitim seminerine ev sahipliği yaptı.

Keçiören Belediyesi, kansere karşı farkındalık oluşturmak için ‘Belediyeler LÖSEV ile Bilinçleniyor’ seminerine ev sahipliği yaptı. Bilgilendirme seminerinde kanserden korunma yöntemleri ile sağlıklı beslenmenin ve spor yapmanın önemi hakkında bilgiler verildi.

Gerçekleştirilen eğitim seminerinin halkı bilinçlendirmek için önemli olduğunu vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Lösemiyle mücadelenin kahramanları olan LÖSEV gönüllüleri insana dokunan çalışmalarıyla bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. LÖSEV’in gönüllü elçileri ile belediyemiz her zaman iş birliği ve dayanışma içindedir. Öte yandan Türkiye çapında düzenledikleri kampanyalar ve çocuklarımıza verdikleri desteklerden dolayı LÖSEV’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.