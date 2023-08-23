Keçiören türkülerle şenlendi

Keçiören Belediyesi tarafından her hafta ilçedeki farklı bir mahallede düzenlenen Mahalle Konserlerinde bu hafta Türk Halk Müziği sanatçıları Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür sahne aldı.

Ankara’nın Keçiören Belediyesi, vatandaşları düzenlediği konserlerle eğlendirmeye devam ediyor. İncirli Mahallesi’nde düzenlenen konserde yediden yetmişe tüm vatandaşlar birbirinden güzel türkülere eşlik ederek keyifli bir akşam yaşadı. Konseri vatandaşlarla birlikte dinleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geleneğimizi, kültürümüzü, sevinçlerimizi, mutluluğumuzu yansıtan türkülerimizi ve sanatçılarımızı kıymetli hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Bugün de değerli sanatçılarımız Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür, nağmeleri ile halkımızın hoş vakit geçirmelerine vesile oldular. Sanatçılarımıza ve konserimize katılan tüm Keçiörenli hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Altınok konserin sonunda sanatçılara çiçek takdiminde bulundu.