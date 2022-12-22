Keçiörenli gençlere Mehmet Akif Ersoy anlatıldı

Keçiören Belediyesi, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u lise öğrencilerine anlatmak için Keçiören’de ‘Akif’in Dilinden Akif’ konulu söyleşi düzenlendi.

Akif’in Dilinden Akif’ konulu söyleşi Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkan Yardımcısı Doğan Köz, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, öğrenciler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş’ın anlatımıyla gerçekleşti.

"Milletimizin uyanışı için nefer olmuştur"

Mehmet Akif Ersoy’un hayata bakışı ve Türk İslam alemine yönelik yorumlarının anlatıldığı söyleşi öncesinde katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Mehmet Akif Ersoy’un milli mücadele kahramanı olduğunu ifade ederek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı Milli Mücadele kervanına gönüllü katılan bir yiğit insandır. Kendisi veterinerlik mezunudur. Atatürk’ün dediği gibi, ‘Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır’ diyor Akif de... Anadolu’yu gezerek milli şuuru canlandırmış, milletimizin uyanışı için nefer olmuştur. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı yazdıktan sonra ona neler düşündüğünü soruyorlar. O da ’Rabbim bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.’ diyor. Biz de Keçiören’imizde tarihimizi ve kültürümüzü yaşatmak için ilçemizin girişinde bulunan Çoban Mektebi’ni milli mücadele ve Atatürk Müzesi yaptık. Rabbim milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Başkan Altınok söyleşinin sonunda Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gıyasettin Aytaş’a Akif’e dair paylaştığı bilgilerden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Öğrencilere de Prof. Dr. Nurullah Çetin tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı’mızı Anlamak isimli kitap hediye edildi.