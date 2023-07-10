Keçiörenli kadınlar taş boya eğitimini tamamladı

Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) tarafından belediye bünyesinde hizmet veren Hanımlar Lokali’nde taş boyama etkinliği düzenlendi. Çocukların ve kadınların yer aldığı etkinlikte birbirinden farklı taşlar çeşitli boyama yöntemleriyle rengarenk görünüme kavuşturuldu.

Daha önce taş boyaması yapanlara ve ilk kez bu deneyimi yaşayan kadınlara taş boyama yöntemlerinin incelikleri hakkında KEÇMEK öğretmenleri tarafından bilgiler de verildi. Kadınlar etkinlikte işledikleri taşları süs olarak kullanmak üzere evlerine götürdü.

Belediyenin çeşitli birimleri tarafından Hanımlar Lokali’nde düzenlenen etkinlikler sayesinde sosyalleşme ve yeni şeyler öğrenme fırsatı bulduklarını söyleyen Keçiörenli kadınlar, memnuniyetlerini dile getirdi.