Keçiörenliler Atatürk Botanik Bahçesi'ne akın etti

Tatili fırsat bilen Keçiörenliler, Türkiye’nin en uzun koşu ve yürüyüş yollarından birine sahip Atatürk Botanik Bahçesi’ne akın etti.

Hafta sonunu ve 1 Mayıs resmi tatilini fırsat bilen Keçiörenliler, Türkiye’nin ve Başkent’in en uzun koşu ve yürüyüş yollarından birine sahip Atatürk Botanik Bahçesi’ne akın etti. Havaların ısınmasıyla birlikte rengârenk bir görünüme kavuşan ve vatandaşların vazgeçilmez duraklarından biri olan devasa vaha, günün erken saatlerinden gece geç kadar dinlenmek ve spor yapmak isteyen vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.

Atatürk Botanik Bahçesi’ni Ankara’nın gözde dinlenme mekânlarından biri olarak niteleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Atatürk Botanik Bahçemiz, vatandaşlarımızın sabah sporu yapmalarına ve akşam geç saatlere kadar keyifli vakit geçirmelerine imkân tanıyan mekânlar arasında yer alıyor. Parkımız, uzun koşu parkuru ile spor yapmak isteyen vatandaşlarımızın vazgeçilmez mekânı konumundadır. Yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle renklendirdiğimiz bu vaha; yaz kış, her mevsimde güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor” ifadelerini kullandı.