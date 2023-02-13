Keçiörenliler kapılarını depremzedelere açtı

Keçiören’de başlatılan ev eşyası toplama kampanyası ile evinin kapılarını gönüllü olarak açan yardımseverlerin yardımları ile depremzedelerin barınma ihtiyaçları karşılanıyor.

Keçiören Belediyesi tarafından “Misafirin Var Keçiören’im” sloganıyla başlatılan Ev Eşyası Toplama Kampanyası ile evini gönüllü olarak depremzedelere tahsis eden vatandaşların yüzlerce evi eşyalarla donatılarak binlerce misafirin konaklatılmasına imkan sağlandı.

Bağışlanan eşyalar Zabıta, Ulaşım Hizmetleri ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinesinde belirlenen adreslere ulaştırılırken gönüllü vatandaşlar ve belediye personelleri de bu eşyaları taşımaya yardımcı oldu.

“Şefkat Evimize 90 kişi geldi”

Deprem bölgelerinden Ankara’ya gelen depremzedelere yönelik barınma ve ulaşım imkanı sağladıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımız var. Şefkat Evimize 90 kişi geldi. Misafirhanemiz var, burada da depremzede vatandaşlarımızı misafir ediyoruz. Bir taraftan evlere gelen vatandaşlarımız var. Yakınlarının yanına misafir olarak gelen de var. Çeşitli deprem bölgesinden gelecek vatandaşlarımız için araçlarımızı tahsis ettik. Bütün imkanlarımızı, belediyemizin bütün gücünü, vatandaşlarımızla birlikte seferber ediyoruz” ifadelerini kullandı.