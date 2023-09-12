KEÇMEK'te yeni dönem kayıtları devam ediyor
Ankara'nın Keçiören Belediyesi bünyesinde ücretsiz hizmet veren Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları'nda (KEÇMEK) kayıt işlemleri devam ediyor.
Ankara’nın Keçiören Belediyesi bünyesinde ücretsiz hizmet veren Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’nda (KEÇMEK) kayıt işlemleri devam ediyor.
Keçiören Belediyesinin ilçedeki 14 kurs merkezinde, 60 branşta el sanatları, kişisel gelişim, yabancı diller, bilişim teknolojileri, yiyecek-içecek hizmetleri, güzellik ve saç bakım hizmetleri alanlarında eğitim almak isteyen vatandaşlar kurslara kaydolmak için yoğun ilgi gösteriyor.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, KEÇMEK kursları talebin yoğun olduğunu söyleyerek, “KEÇMEK, vatandaşlarımızın meslek öğrenmesi ve çeşitli istihdam alanlarında iş bulması noktasında eğitim veren önemli kurumlarımızdan biridir. Burası sadece istihdam odaklı değil aynı zamanda kadınlarımızın sosyalleşmesine de katkı sunmaktadır. KEÇMEK’te öğrendiklerini evlerinde uygulayarak el emeği göz nuru ürünler üreten kadınlarımız, elde ettikleri ürünlerin satışını da yaparak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar” dedi.