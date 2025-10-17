KEÇMEK'te yeni eğitim dönemi başladı

Keçiören Belediyesi tarafından hizmete sunulan Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’nda (KEÇMEK) 2025-2026 eğitim dönemi başladı.

Keçiören Belediyesi tarafından ücretsiz olarak hizmete sunulan Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’nda (KEÇMEK) 2025-2026 eğitim dönemi başladı. Alanında uzman usta öğreticiler eşliğinde verilen eğitimlerde kursiyerler, yeni dönemin ilk derslerinde bir araya geldi. İlçenin farklı merkezlerinde eş zamanlı olarak başlayan kurslardan hem kadınlar hem de erkekler yararlanabiliyor.