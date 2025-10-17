KEÇMEK'te yeni eğitim dönemi başladı

Keçiören Belediyesi tarafından hizmete sunulan Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları'nda (KEÇMEK) 2025-2026 eğitim dönemi başladı.

KEÇMEK'te yeni eğitim dönemi başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Keçiören Belediyesi tarafından hizmete sunulan Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’nda (KEÇMEK) 2025-2026 eğitim dönemi başladı.

Keçiören Belediyesi tarafından ücretsiz olarak hizmete sunulan Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’nda (KEÇMEK) 2025-2026 eğitim dönemi başladı. Alanında uzman usta öğreticiler eşliğinde verilen eğitimlerde kursiyerler, yeni dönemin ilk derslerinde bir araya geldi. İlçenin farklı merkezlerinde eş zamanlı olarak başlayan kurslardan hem kadınlar hem de erkekler yararlanabiliyor.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb