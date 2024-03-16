Kedi, İnegöl Devlet Hastanesi'nde doğum yaptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde doğum zamanı gelen kedi, hastanenin doğumhane merdivenlerinde doğum yaptı.

İnegöl Devlet Hastanesine giren bir kedi, yer aramaya başladı. Doğumhane bölümü merdivenleri girişine yatan kedi, hastane personeli, hasta ve hasta yakınlarının gözleri önünde doğum yapmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar İnegöl Belediyesini Veteriner İşlerine haber verdi. Henüz bir yavru dünyaya getiren kedi, ekiplerce alınıp sağlıklı doğum yapması için İnegöl Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezine götürüldü.

3 yavrusu dünyaya geldi

Merkezde devam eden doğum sonucu kedinin 3 yavrusu dünyaya geldi. Veteriner ekiplerince yapılan tetkikler sonucu yavruların ve annenin kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Veteriner Hekim Aziz Muhammedoğlu, "Doğum yapmak üzere olan kediyi ekiplerimiz aldılar, getirdiler. Doğumu bizim kontrolümüzde gerçekleşti. Şu anda anne ve yavrularının sağlıkları gayet iyi durumda" dedi.