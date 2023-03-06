Kedi Maurice filmi Gürsu'da ilgi gördü

Gürsu Belediyesi ücretsiz sosyal ve kültürel etkinlikleri vatandaşların yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Hafta sonunda iki seans halinde gösterilen Muhteşem Kedi Maurice filmi için Gürsu Kültür Merkezi’nin salonu iki seansta tamamen doldu.

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’nün organize ettiği ücretsiz sinema gösterimi hafta sonunda Gürsulu çocuklara büyük keyif yaşattı. Gürsu’da ilçe tarihinin ilk kültür merkezinin kongre salonunda, modern bir ortamda sinema gösterimine katılan çocuklar için iki seans halinde Muhteşem Kedi Maurice filmini izlediler. Büyük bir heyecan ve keyifle filmi izleyen çocukların arasında deprem felaketinden sonra Gürsu’ya yerleşen çocuklar ve aileleri de yer aldı. Salonu tamamen dolduran çocuklar bu keyifli günde filmin sonunda bolca fotoğraf da çektirmeyi ihmal etmedi.

Çocukların eğlencesinden çok mutluluk duyan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bu etkinliklerimiz sürecek bizler her şeyden önce çocuklarımızın mutlu ve keyifli olmalarını önemsiyoruz. Gürsu Kültür Merkezi’mizde daha çok güzel etkinliğe hep beraber imza atacağız” diye konuştu.