Kedilerden kurtardığı karga bir an olsun yanından ayrılmıyor

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yaşayan Zeki Bayraktar, yaralı şekilde kedilerden kurtardığı kargayı kıraathanede besliyor. Kıraathanenin maskotu haline gelen ‘Şakir’ isimli kargayla Bayraktar’ın dostluğu ise görenleri şaşırtıyor.

Hendek ilçesi Yeni Mahalle’de kıraathane işleten Zeki Bayraktar, çatıdan aşağıya düşerek yaralanan kargayı sahiplendi. Bayraktar, yaklaşık 15 gün önce yaralanarak uçamayan ve kedilerin saldırısına uğrayan kargayı kurtardı. Hayat verdiği kargayı elleriyle besleyip, omuzlarında taşıyan Bayraktar, kargaya ‘Şakir’ ismini verdi. Bağ kurduğu bakıcısının yanından bir an olsun ayrılmayan karga ile vatandaşın dostluğu ise görenleri şaşırtıyor. Kıraathanenin maskotu haline gelen kargaya müşteriler de ilgi gösteriyor.

“Bırakıyorum gitmiyor, ayrılmıyor benden”

Karga ile tanışma hikayesini anlatan kıraathane işletmecisi Zeki Bayraktar, “Ben burada otururken bu karga çatıdan aşağıya düştü. O esnada yaralandı ve kediler üzerine geldi. Uçamıyordu da, aldım ben burada beslemeye başladım. Bana ve çocuğuma alıştı. Kıraathanemizin maskotu oldu. Gel dedin mi geliyor. Bırakıyorum gitmiyor, ayrılmıyor benden. Yaklaşık 15 gündür benimle. Hiçbir zararı yok, kıraathaneye gelen müşterilerde eğleniyor kargayla. Acıktığı zaman bağırarak istiyor, yiyeceği kadar yiyor sonrasında zorlasan da yemez. Benimle bir arkadaş, dost gibi oldu. Akşama kadar burada benimle birlikte. Ocağa gidiyorum peşime geliyor” dedi.

“Hayvansever olarak bu durumdan mutluyum”

Kıraathanenin müşterisi olan emekli öğretmen Ahmet İlçe ise, “Bir hayvansever olarak ben bu durumdan mutluyum. Kıraathanenin sahibi arkadaşım da onu yetiştirebilmek için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Buraya gelen müşteriler hem Zeki’yi tebrik ediyorlar hem de hayvanı seviyorlar. Bu durumda beni mutlu ediyor” diye konuştu.