Kedili Tekke'de Divan Okumaları

Osmangazi Belediyesi’nin tarihi ve kültürel mirası yeniden ayağa kaldırma adına en önemli projelerinden olan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi’nde ‘Divan Okumaları’ programı düzenlendi.

Muradiye Mahallesi’nde 16’ncı yüzyılda Şeyh Ahmet tarafından yaptırılan ve sahiplerinin kedi beslemesi nedeniyle ‘Kediler Tekkesi’ olarak anılan tarihi bina, kısa sürede okuyucuların gözde mekânı haline geldi. İlmin tecrübeyle harmanlandığı; çayın, kahvenin, sohbetin anlam bulduğu merkezde son olarak Dr. Mustafa Baki Efe tarafından Kedili Dergâh’ın son şeyhi Şemseddin-i Bursavî’nin manzumelerinin yer aldığı ‘Külliyât-ı Şemsî’ eseri incelendi.

Bursalı edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Efe, “Şemseddin-i Bursavî, manzumelerinin bir araya getirilmesi ve basılması halinde esere ‘Divân-ı Hadîkatü’l- Meâni’ denmesini arzu edermiş. 1991 yılında Orhan Bilgin tarafından basılan esere ‘Külliyât- Şemsî (Divân-ı Hadîkatü’l- Meâni)’ ismi verilir. Bu eser, Eyüp Sabri Kalyoncuoğlu tarafından istinsah edilen metne istinad etmektedir. Divân-ı Hadîkatü’l- Meâni adlı eser, toplamda 136 adet manzumeyi barındırır. Şemseddin Canpek’in 1947 yılından sonra Koca Naip İmam Hatipliğini ifâ ederken kaleme aldığı manzumeler, Arapça ve Farsça dillerine vukûfiyetin yanında aynı zamanda yüksek bir nazm hünerine sahip olduğunu gösterir. Canpek, 24 Temmuz 1965’de ebedî âleme irtihal eyler. 25 Temmuz Pazar günü ise Emir Sultan kabristanına defnedilir” dedi.

Sohbet tadında gerçekleşen etkinlik sonunda Dr. Mustafa Baki Efe, böylesine önemli bir programa ev sahipliği yaptığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.