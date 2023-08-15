Kediyi pembeye boyayıp sokağa saldılar

Esenyurt'ta bir sokak kedisi kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile pembeye boyandı. Sokakta gezen kediyi görenler ise şaşkınlığını gizleyemezken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kediyi pembeye boyayıp sokağa saldılar
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Esenyurt’ta bir sokak kedisi kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile pembeye boyandı. Sokakta gezen kediyi görenler ise şaşkınlığını gizleyemezken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Atatürk Mahallesi’nde yaşandı. Bir sokak kedisi, kimliği belirsiz kişilerce pembeye boyayarak sokağa salındı. Yaşanan olayın ardından sokaklarda gezen kedi, gören vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu. Mahallede gezindiği anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.