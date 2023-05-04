KEİPA toplantısı sırasında Ukrayna bayrağı açıldı

Karadeniz Ekonomik İş birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) toplantısı sırasında Ukrayna Bayrağı açıldı.

KEİPA toplantısı sırasında Ukrayna bayrağı açıldı
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Karadeniz Ekonomik İş birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) toplantısı sırasında Ukrayna Bayrağı açıldı.

KEİPA toplantısı devam ederken Ukrayna bayrağı açıldı. KEİPA toplantısı sırasında Ukraynalılar tarafından Ukrayna bayrağı açıldı. KEİPA Rusya Delegasyonu Başkanvekili Olga Timofeeva konuşması esnasında Ukrayna Bayrağı açıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop bayrak açanları uyardı.