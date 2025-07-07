Kekik hasadı başladı, kullanım alanı çok fazla

"Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" (TABİP) kapsamında yetiştirilen kekiklerin hasadına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yıl önce başlattığı "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi" (TABİP) kapsamında yetiştirilen kekiklerin ikinci hasadı başladı. Proje ile çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek vermek hedefleniyor. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 5 milyon tıbbi ve aromatik bitki toprakla buluşturuldu. Proje, kırsaldan kente göçün önlenmesini ve kentten kırsala dönüşün teşvik edilmesini amaçlıyor. Ayrıca kadın çiftçilere istihdam imkanı da sağlanıyor.

Bu sezonun ilk kekik hasadı İzmit ve Kartepe’de başladı. İzmit Şarışeyh Mahallesi’ndeki 20 dekarlık tarlada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ve beraberindekiler hasat çalışmasına katıldı. Burada yaklaşık 3 bin 620 kilogram kekik toplandı. İkinci hasat ise KOÜ Kartepe Arslanbey Yerleşkesi Aromatik Bitki Ar-Ge ve Üretim Sahası’nda yapıldı. 5 dekarlık alandan Bin 20 kilogram kekik elde edildi. Kekik hasadı, insan gücüyle birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin tasarlayıp yerli imkanlarla ürettiği römork yüklemeli tıbbi ve aromatik bitki hasat makinesiyle de yapılıyor. Bu makine sayesinde hasat, bitkilere zarar vermeden hızlı ve seri şekilde gerçekleşiyor.

Dikim alanları sigortalı ve takipte

Sekapark A.Ş. kontrolünde yürütülen projede, 5 üretim yılı boyunca çiftçilere eğitim ve sertifikalandırma desteği sağlanıyor. Dikim yapılan arazilerin bitkisel ürün sigorta poliçeleri Sekapark A.Ş. tarafından karşılanıyor. Ayrıca, Büyükşehir’in ziraat mühendisleri teknik danışmanlık vererek tarımsal faaliyetleri yakından takip ediyor. Büyükşehir’in kurduğu Türkiye’nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezi’nde su buharı yöntemiyle uçucu yağlar elde ediliyor. Bu yağlar ilaç, takviye gıda ve kozmetik sektöründe değerlendiriliyor. Ayrıca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi iş birliğiyle kurulan Sekapark A.Ş. Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisi’nde, ürünler yüksek teknolojiyle işlenerek uluslararası standartlarda antioksidanlar üretiliyor.