Kekik yağının kansere karşı etkisi masaya yatırıldı

26 Ekim’e kadar devam edecek Uluslararası Epigenetik kongresi kapsamında yapılan oturumlarda kekik yağının kansere olan etkisi de masaya yatırıldı.

3’üncü Uluslararası Epigenetik Kongresi başladı. 26 Ekim tarihine kadar sürecek kongrenin ilk gününde alanında uzman isimler; epigenetik, nutrigenetik, farmakogenomik, mikrobiyota, kök hücreler, longevity, kozmetik epigenetik ve biyoenformatik gibi konularda bilgiler aktardı. Kongre kapsamında yapılan oturumlarda kekik yağının kansere olan etkisi de masaya yatırıldı. Öte yandan kongrede; kanser, otoimmün hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar ve nörodejeneratif hastalıklar gibi kronik hastalıkların dünya genelinde artması tartışıldı. Kongre, Nutrigenetik ve Epigenetik Derneği, Türk Kanser Derneği ve farklı üniversitelerin iş birliğiyle gerçekleştirildi.

"Standardize edilmiş kekik yağları kanserlerin çaresi olacak"

Kongrede açıklamalarda bulunan CARMED İlaç CEO’su Mustafa Can, "Çağımızın hastalığı kanserin epigenetikten olduğunu profesörümüz Mustafa Cangöz söyledi. Öte yandan Selin hocamız ise Karvakyol’un (kekik yağı) aslında kanser yolaklarını akıllı bir molekül olduğunu iddia etti. Standardize edilmiş kekik yağları kanserlerin çaresi olacak. Bu son 100 yılın hastalığı olacak. Kanser vakalarındaki karşılaştığımız artış bu araştırmaların önemini arttırıyor. Çağın vebası kanseri Epigenetik ve Karvakrol ile çözeceğimize inanıyorum. Kekik yağının içindeki Karvakrol elementi kanserin içindeki damarlanmayı önlüyor, büyümesini önlüyor. Kongrede hocalarımızdan bu ürünün fare deneylerinden geçtiğini de dinledik" şeklinde konuştu.

"Buraya gelenler doğru ürünleri doğru sinerjik etki ile nasıl kullanabileceklerini öğrenecekler"

Konuşmacılar arasında yer alan Dr. Selin Aktar Kiremitçi, "Bugün burada genetik olarak hastalıkların nasıl ilerlediği ile ilgili konuşmalar yapacağız. Bende Karvakrol bazlı uçucu yağ formülasyonlarının sinerji anti kanser üzerine etkilerine değineceğim. Doğada çok fazla bileşen ve uçucu yağlar var. Biz bu uçucu yağların sinerjik formülasyonlarının çeşitli kanser hücreleri hattında çalışmalarını yaptık. Olumlu etkilerini gördük" ifadelerini kullandı.

"Grip herkese gelecek, kekik kullananlar hariç"

Uzman Dr. Burak Aydın da yaptığı konuşmada "Burada bahsi geçen en önemli konulardan birisi kekik. Kekiğin etken maddesi Karvakrol oldu. Biz bunu sadece virüslerde ve bakterilerde etkili olarak biliyorduk ama şunu öğrendik, akıllı bir molekül. Aslında bağırsak sağlığını düzenleyebiliyor, beyin sağlığına etkisi var, karaciğer sağlığını geliştirebiliyor. Saymakla bitmeyen etkileri var. Grip herkese gelecek, kekik kullananlar hariç. Bir parantez açmak gerekiyor. Standardize edilmiş olması gerekiyor. Karvakrol oranı yüksek olduğunda Timol düşük olduğunda etki gücü en yüksek oluyor. İşte burada bunu sağlayan birçok firma var. Bunlarla bütün halkımızın buluşması gerekiyor" dedi.