Yönetmenliğini Cengis Asiltürk’ün yaptığı Kelebeklerin Çığlığı filminin çekimleri İstanbul’da tamamlandı. Filmin 2024 yılında vizyona girmesi planlanıyor.

Yönetmenliğini Cengis Asiltürk’ün yaptığı, yapımcılığını Özgür Film’in üstlendiği Kelebeklerin Çığlığı filminin çekimleri tamamlandı. Filmde, Altan Akışık, Eren Sezer, Pınar Alkan, Serli Seta Nişanyan, Alper Kafa, Özgür Akdemir, Çetin Pınarlı, Ebru Çömlekçi, Zaim Güvenç, Göksel Akdeniz Asiltürk, Derya Çalışır, Kaan Memiş, Duygu Paracıkoğlu, Fatma Sıla Koyuncular, Shahzadeh N. İguel, Buket Tuba Güzel, Hüseyin Alemdar, Hande Akgün, Eylül Asiltürk, Ali Tatlı, Sevgi Ekici Doud, Metin Boran, Figen Genç ve Serap Durmaz rol alıyor.

Kelebeklerin Çığlığı filminin yönetmeni Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Cengis Asiltürk, film hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Kelebeklerin Çığlığı, hayata tutunamamış insanların hikâyelerini anlatan bir film. Filmde, şizofren bir adamın zihninde oluşturduğu kadını arama serüvenini, on yedi yaşında kırık bir aşk hikâyesi yaşadıktan sonra yetmişli yaşlara kadar evsiz kalan bir adamın acı yaşantısını, evli bir adamla yaşadığı aşkın sonunda kalbi kaskatı olan bir kadının direnişini ve gölge yazarların eserlerini kendi adına bastıran bir yazarın ünlü ve servet sahibi olmasının hikâyesini anlatıyoruz. Film, şiirsel bir dille ve farklı bir üslupla çekildi. Filmin senaryosunu kaleme alırken, izleyiciye farklı bir dünya sunmayı hedefledim. Umarım film, izleyiciler tarafından beğenilir."