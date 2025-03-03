Keleş: 'Çanakkale Zaferi, Anadolu'nun Emperyalizme Karşı Ayağa Kalkışının İlk İşaretidir'

Silivri Belediyesi 2025 yılı Mart ayı I. Birleşimi’nde söz alan CHP Meclis Üyesi Av. Mehmet Keleş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına, "Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, siyasi partilerin değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileri ve değerli basın mensupları" diyerek başlayan Keleş, Çanakkale Zaferi’nin bağımsızlık mücadelesinde kritik bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Keleş, Çanakkale’nin sadece bir askeri başarı olmadığını, aynı zamanda emperyalizme karşı ezilen halkların direniş destanı olduğunu vurgulayarak, "Bu destanın kahramanları, saray mensupları değil; bu toprakların emekçileri, köylüleri, işçileri yani halkın ta kendisidir" dedi.

"Çanakkale, İstanbul ve Anadolu’yu Savunmaktı"

Çanakkale’de savaşan askerlerin büyük fedakârlıklar içinde mücadele ettiğini belirten Keleş, "Cepheye gidenlerin kimisi ayakkabısız köylüler, kimisi üniversite öğrencileriydi. Açlıkla, yoklukla, tüfeklerle ama büyük bir inançla vatanlarını savundular" ifadelerini kullandı.

Keleş, Çanakkale Cephesi'nin yalnızca Gelibolu’yu değil, İstanbul’u ve Anadolu’yu da koruduğunu belirterek, "Eğer Çanakkale savunulmasaydı, İstanbul çok daha erken tehdit altına girecek ve bu topraklar büyük bir işgal tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı" dedi.

"Çanakkale Ruhu Cumhuriyet ile Taçlanmıştır"

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün rolüne de vurgu yapan CHP’li Keleş, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum’ diyerek bu milletin bağımsızlık ruhunu tüm dünyaya göstermiştir. Çanakkale ruhu, 1923’te Cumhuriyet ile taçlanmış, halkın özgürlüğünü esas alan bir yönetim anlayışına dönüşmüştür" dedi.

"Bağımsızlık Sadece Askeri Değil, Ekonomik de Olmalıdır"

Çanakkale Zaferi’nin yalnızca geçmişi anmak değil, bugün de bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini sürdürmek anlamına geldiğini söyleyen Keleş, "Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, siyasi bağımsızlık kadar ekonomik bağımsızlık da hayati önem taşır. Bugün bizlere düşen görev, Çanakkale’de şehit düşen halk çocuklarının mirasına sahip çıkmaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmasını, "Ne mutlu Türküm diyene!" diyerek tamamlayan CHP Meclis Üyesi Av. Mehmet Keleş, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale’de can veren tüm kahramanları saygı, minnet ve rahmetle andığını ifade etti.