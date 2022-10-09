Kelle Peynirini tüm ülkelere ihraç ediyorlar

50 çeşit peyniri ile Türkiye’de öne çıkan Balıkesir, sütünün kalitesi ve geleneksel yöntemlerle üretilen süt ürünleri ile adını dünyaya duyuruyor. Bandırma’nın kelle peyniri dünyanın birçok noktasına ihraç ediliyor. Bandırma’nın kelle peyniri yakın ilçelerden Manyas ve Gönen’de üretimin yapılmasına rağmen pazarlaması liman kenti olan Bandırma’dan yapıldığı için adını Bandırma’dan alıyor.

Liman şehri olan Bandırma, gerek ulaşım, gerekse mega şehirlere yakınlığından dolayı, Bandırma’ya gelen vatandaşlar tarafından kelle peynirine ulaşması çok daha kolay hale geldi. Manyas ve Gönen ilçelerinde üretilen kelle peynirinin lezzetinin artması için Bandırma’da soğuk hava depolarında 2 yıl boyunca bekletildikten sonra satışa sunuluyor. 40 yıldır şarküteri işi ile meşgul olan Ali Baltalı, sektörün durumundan memnun olduğunu dile getirdi.

Baltalı: “Ciddi emek vermek gerekiyor”

40 yıldır Bandırma’da işletmesi olan Ali Baltalı, “Bizler bu işi severek yapıyoruz. Bir kez daha dünya gelsem, tekrar bu işi yapmak isterim. Lezzetin sırrına gelirsek öncelikle kalitesiz bir ürün, merdiven altı bir ürün imalathaneden mal almıyoruz. Nisan ve mayıs aylarında ürünlerimizi yaptırıp, en geç haziran ayında bizim depolarımızda olmak kaydıyla peynirlerimizi alıyoruz. Bu aylar dışında alırsak eğer bu kaliteyi yakalamak çok zor. Bu peynirleri soğuk hava depolarında 2 yıl bekletip, salamurada olgunlaştırıp ondan sonra vatandaşlarımıza sunuyoruz. Kaliteyi yakalamamızın bir sırrı da çocuklarımıza baktığımızdan çok peynirlerimize bakıyoruz. Peynir ilgi istiyor, alaka istiyor. Son zamanlarda ciddi zamlardan peynirler de nasibini aldı. Bizler yaklaşık zamlara inat 20 gündür 160 liraya sattığımız ürünü 40.yılımız olması nedeniyle 119 liradan halkımıza satıyoruz. Bandırma’nın ismini üst sıralara çıkartmamız için ürünleri çok kaliteli yapmamız lazım. Ciddi emek vermek gerekiyor. Verdiğimiz değerin karşılığını Türkiye’nin her tarafından insanlar geliyor. Bir ürünümüzü alıp memleketine, kendi gelmese bile eşi, dostunu gönderiyor ve ya telefonla istiyor. Artı yurt dışından o kadar çok gelen var ki bu insanlarda yediği lezzeti unutamıyor” dedi.