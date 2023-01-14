Kemal Kılıçdaroğlu'nun alkış tepkisine Vatan Partisi'nden basın açıklaması

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesine alkış tepkisi olarak ‘Haddinizi bilin’ sözüne karşılık basın açıklamasında bulundu. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen’in gerçekleştirdiği basın açıklamasına çok sayıda partili de katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir programda alkışlaması üzerine partisinin meclis kürsüsünde yaptığı ‘Haddinizi bilin’ sözüne tepkiler gelmeye devam ediyor. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen de konuya ilişkin Üsküdar’da basın açıklamasında bulundu. Vatan Partisi İl Başkanı Dikmen, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun 10 Ocak 2023 günü Meclis kürsüsünden Türk Ordusuna, Türk Komutanına hakaretler ederek düşmanlığını ilan etmesiyle birlikte ABD’nin içimizdeki bütün kuvvetleri, Türk Ordusuna karşı savaş açmıştır. Bu açıklamada yalnızca komutanlarımıza hakaret yoktur. Önümüzdeki sürece ilişkin çok önemli işaretler vardır. Bu açıklamada, ABD’nin Türkiye’ye yönelik silâh kullanma sürecine girdiğinin işareti vardır. Kemal Kılıçdaroğlu, bu açıklamaları rastgele yapmıyor. ABD’nin psikolojik savaş dairesi organları gibi çalışan Cumhuriyet ve Sözcü de bu manşetleri boşuna atmıyor. Buradaki tehdit, ABD’nin Türkiye’ye yönelik doğrudan silah kullanma yönündeki tavrı ve iradesidir. Açıklanan budur” dedi.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, “Hangi iklimde bunlar yaşanıyor. Doğu Akdeniz ve Ege’de onlarca ABD üssünün ülkemize yöneldiği, Güney Kıbrıs’ı NATO’ya alma hazırlıkları yaptıkları, ABD yarı resmi organı Foreign Policy’de seçimlere giden süreçte Türkiye’nin “Kan banyosu” olacağı yazılırken, içimizdeki ABD kuvvetleri, görevleri gereği bu savaştaki konumlarını ilan etmektedirler. Görevleri budur. Rand Corporation raporlarında 260 sayfa yazılmıştı. Foreign Policy ne diyor? Bu seçime giden ortam kıran kırana olacak, kan banyosu yaşanacak diye yazıyor. ABD, bir çatışma, savaş, silahların konuştuğu bir süreç öngörüyor. Yani sonuçlar sandıktan çıkmayacak diyor, silahlar konuşacak diyor, kan banyosu olacak diyor ve emrindeki güçleri de ateşe sürüyor” diye konuştu.

"Bugün Sözcü ve Cumhuriyet’in manşetleri, ABD Harekat Dairesi’nin organları olarak çıkmışlardır" diyen Dikmen, "Cumhuriyet Gazetesi ’Komutanlar Haddini Bilsin’ manşetini atarken, Sözcü kahraman komutanlarımızın resimlerini de basarak, savaşan ordunun generallerini manşetten hedef almıştır. Hepsi, ABD’nin birer psikolojik savaş aletine dönmüş robotlardır. ABD’nin doğrudan istihbarat merkezleri dahi bu kadar cüretkar davranamaz. O yayınlarda dahi bu kadar aşağılık ve haince ifadeler bulamazsınız” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Bugün hedef aldıkları komutanlar, 15 Temmuz’da, Fırat Kalkanında, Zeytin Dalı Harekatlarında en önde botlarını giyip savaşmışlardır. PKK’yı hendeklere gömmüşlerdir" sözlerine yer veren Dikmen, "Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet, Sözcü, Altılı Masa, HDP-PKK ve FETÖ ile birlikte, Türk Komutanlarını, Türk Ordusunu düşman mevziinden ve düşmanca hedef alarak, savaştaki konumlarını açıklıyorlar. Ne bu açıklamayı yapanların ne de bu kağıt parçalarını hazırlayanların vatan diye bir dertleri yoktur, ciğerleri yoktur, duyguları yoktur, vatansızdırlar ve Türk Milletiyle bağları kalmamıştır. Kemal Kılıçdaroğlu’nun alkışlayacağı ve alkışını aldığı unsurlar, bugün Türkiye hapishanelerinde yatan NATO Generalleridir. Programları, o NATO generallerini yeniden cezaevlerinden çıkarmaktır. O yüzden bugün savaşan ordunun savaşan komutanlarını hedef almaktadırlar. Bugün hedef aldıkları komutanlar, 15 Temmuz’da, Fırat Kalkanında, Zeytin Dalı Harekatlarında en önde botlarını giyip savaşmışlardır. PKK’yı hendeklere gömmüşlerdir. İkinci İsrail planını bozmuşlardır. Mavi Vatan’da kahramanca bayrak açmışlardır. Komutanlarımız bir siyasi partiyi değil, Türkiye’nin bağımsızlığını, milli gururunu, ürettiği silahları, obüsleri gururla alkışlamaktadırlar. Milletin ruh halini, sevinçlerini paylaşmaktadırlar. İşte bizim komutanlarımız bunlardır. Sizin generalleriniz ise cezaevlerindeki NATO Generalleridir. Onları 15 Temmuz’da temizledik. Bir kısmı da öldürüldü. O NATO generallerinizin haysiyeti yoktur. Ama Türk ordusunun kahraman komutanlarının sizin erişemeyeceğiniz ve sarsamayacağınız yüksek şerefleri vardır” dedi.